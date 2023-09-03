В Приморье спасли медведя, который застрял головой в бидоне

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В Приморье сотрудники охотнадзора спасли медведя, застрявшего головой в бидоне.
РЕН ТВ пишет, что медведя отловили и освободили ещё 1 сентября.
В конце августа местные жители сообщили, что видели медведя, голова которого застряла в бидоне. Зверя заметили на дороге недалеко от села Барабаш. Любопытный медведь засунул голову в бидон, но избавиться от него уже не смог.
Специалисты охотнадзора пришли на помощь лесному жителю, а потом отпустили его в лес. Сообщалось, что поисками медведя занимались специалисты при помощи сотрудников национального парка «Земля леопарда».
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В конце августа местные жители сообщили, что видели медведя, голова которого застряла в бидоне. Зверя заметили на дороге недалеко от села Барабаш. Любопытный медведь засунул голову в бидон, но избавиться от него уже не смог.
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Мария Фирсова