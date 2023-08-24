В Приморье усилен контроль за импортом рыбы перед сбросом воды с «Фукусимы»

Представитель Приморского отделения Роспотребнадзора сообщил агентству РИА Новости о постоянном контроле радиационной безопасности рыбы и морепродуктов из Японии.
В Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора также заявили о радиологической проверке рыболовных уловов на Дальнем Востоке. Цель этих мер — предотвратить появление на российском рынке водных биоресурсов и продуктов из них, произведенных в Японии, с увеличенным уровнем радионуклидов.
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