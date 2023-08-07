В Приморье задержали матроса, пытавшегося поджечь военкомат

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В начале августа, задержанный попытался поджечь здание военкомата, бросив в него два «коктейля Молотова». Отмечается, что одна из бутылок с горючей смесью пролетела мимо, а другая попала в помещение, но не загорелась. По словам мужчины, к противоправным действиям его побудили мошенники, которые представились сотрудниками полиции и введя в заблуждение, заставили совершить поджог.
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