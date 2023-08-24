Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Приморье завершили расследование дела банды «Трифоновские»

В Приморье завершили расследование дела банды «Трифоновские»

В Приморье завершили расследование дела банды «Трифоновские», убивавшей людей
24 августа 2023, 04:52

Фото: iStock/Zolnierek

Следственные органы завершили расследование преступной группы «Трифоновские», активно действовавшей в Приморье и занимавшейся убийствами и вымогательствами, включая ее организатора Александра Ясина, главу КУДО федерации по Дальневосточному федеральному округу, сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ.
Александр Ясин обвиняется в создании и руководстве вооруженной бандой, убийствах, вымогательстве и уклонении от уплаты налогов в значительном размере. По версии следствия, он организовал преступную группу в начале 1990-х, которая осуществляла нападения на предпринимателей и незаконно присваивала акции в коммерческих организациях. Кроме Ясина задержаны еще два человека, связанных с этим делом. Ясин находится под стражей.

«По данным следствия, с начала 1990-х и до текущего момента группа занималась обеспечением безопасности предпринимателей малого и среднего бизнеса за финансовое вознаграждение, все они были под контролем Ясина», — утверждается в официальном заявлении.

Документы по уголовному делу предоставлены для ознакомления участникам, и в ближайшее время дело будет передано в прокуратуру. Как уточнили в РИА Новости, в этом деле участвуют пять фигурантов.

СУСК также сообщает, что задолженность по налогам Ясина, размером более 181 миллиона рублей, была погашена за счет ранее арестованных средств.

По дополнительным данным СУСК, Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил требование прокуратуры о возврате земельных участков, ранее незаконно переданных организациям, подконтрольным Ясину, обратно в собственность региона.

Читайте также:

В Ростове-на-Дону прокурор запросил пожизненный срок главарю банды киллеров Гагиеву

Бывшую судью осудили за многомиллионные хищения со счетов семьи Цапок

Суд арестовал обвиняемых в похищении знакомого и вымогательстве 1,5 млн руб. в Подмосковье
#подмосковье
#суд
#дело
#семьи
#документы
#собственность
#акции
#счёт
#новости
Читайте нас в
В Британии началась кампания в поддержку медсестры, убившей младенцев
Telegraph: в Британии начали собирать средства для медсестры, убившей семь детей
24 августа 2023, 03:56

Фото: iStock/globalmoments

Запущена кампания в защиту британской медсестры Люси Летби, которая была приговорена к пожизненному заключению за убийство семи новорожденных и попытку убийства ещё шести. Инициатива направлена на сбор средств для подачи апелляции, сообщает газета Telegraph.
«Этот процесс в отношении Люси Летби, возможно, является одной из самых больших судебных ошибок в истории Великобритании. Мы намерены собрать денежные средства, провести дополнительные исследования и предоставить юридическую поддержку, чтобы Люси Летби получила справедливое судебное разбирательство с надежными доказательствами», — гласит заявление на ещё не открытой для пожертвований странице по сбору средств, цитирует издание.
Пока адвокаты Летби не высказывались о том, будут ли они апеллировать приговор, но у них есть право на обжалование, несмотря на невысокую вероятность успеха, подчеркивает газета.

В понедельник суд вынес Летби пожизненный приговор за убийство семи младенцев и попытку убийства шести других. Сама Летби не присутствовала при оглашении решения суда. Согласно сообщениям телеканала Sky News, ей было вынесено 14 пожизненных приговоров без возможности досрочного освобождения — по одному за каждое преступление, включая две попытки убийства одного и того же ребенка.

Читайте также:

Убившую семерых младенцев медсестру приговорили к пожизненному заключению

Петербургские врачи спасли новорожденного весом 320 граммов

Ребенок, тело которого нашли в московском туалете, был сильно не доношен
#суд
#приговор
#преступление
#убийство
#врачи
#заявление
#право
Читайте нас в
В Британии на аукцион выставили одно из редчайших изданий «Гарри Поттера»
В Великобритании на аукцион выставили одно из редчайших изданий «Гарри Поттера»
23 августа 2023, 23:23

Фото: iStock/Canetti

Одно из уникальных изданий «Гарри Поттера», подписанное автором серии Джоан Роулинг, предлагается к продаже на аукционе в Великобритании. Ожидается, что его стоимость может достигнуть 8-12 тысяч фунтов, информирует Telegraph.
Книга «Гарри Поттер и философский камень» со штампом Джоан Роулинг принадлежит 26-летней Карине Хаушин из Глазго. Она получила ее в 2012 году, став победителем конкурса от издательства Bloomsbury. Как утверждает газета, в 2023 году в доме Хаушин произошел пожар, однако книга осталась невредимой. Специалист аукционного дома Hansons подчеркнул уникальность этого экземпляра, назвав его «по сути самым редким».

«Таких книг было выпущено всего 15 штук, и они не предлагались в свободной продаже», — добавил он.
Согласно материалам Telegraph, аукцион состоится 5 сентября.

Читайте также:

Дэниел Рэдклифф заявил, что не примет участие в шоу «Гарри Поттер»

Warner Bros. планирует снять 7 сезонов сериала о Гарри Поттере

Киностудия Warner Brothers приступила к разработке нового фильма о Гарри Поттере
#пожар
#шоу
#дома
#книга
#аукцион
Читайте нас в
Опознаны тела Пригожина и его заместителя Уткина
Тела основателя ЧВК «Вагнер» и его правой руки Дмитрия Уткина предварительно опознали
23 августа 2023, 22:30

Фото: iStock/gorodenkoff

Тела Евгения Пригожина и его правой руки Дмитрия Уткина предварительно опознали. Об этом сообщает издание «Царьград», ссылаясь на источники в Росавиации.
На месте происшествия продолжают работу экстренные службы. Найденные тела предстоит направить на экспертизу.

В результате крушения частного самолета, принадлежащего Евгению Пригожину, погибли десять человек. ​С главой ЧВК на борту находились его заместитель, оператор и личная охрана. 

Причины авиакатастрофы выясняются. 

Читайте также: 

В упавшем самолете должны были быть Пригожин, его оператор и Дмитрий Уткин

Байдену сообщили о крушении самолета в Тверской области

Следствие рассматривает все версии крушения самолета Embraer Legacy
#охрана
#человек
#происшествия
#оператор
#пригожин
#чвк
#тела
Читайте нас в
В упавшем самолете должны были быть Пригожин, его оператор и Дмитрий Уткин
«Фонтанка»: На борту самолета должны были быть сам Пригожин, Уткин, оператор и личная охрана
23 августа 2023, 22:14

Фото: iStock/Elijah-Lovkoff

На борту самолета, который потерпел крушение в Тверской области, предварительно находились: сам Пригожин, Уткин, оператор и личная охрана главы ЧВК Вагнер. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
По информации Росавиации все пассажиры борта и члены экипажа погибли. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета. 

​Экстренные службы обнаружили тела восьми погибших. ​Их личности устанавливаются. ​Одной из версий произошедшего является теракт. 

Читайте также: 

Байдену сообщили о крушении самолета в Тверской области

112: Рухнувший под Тверью самолет пропал с радаров через 26 минут после вылета

Следствие рассматривает все версии крушения самолета Embraer Legacy
#самолет
#дело
#уголовное дело
#пассажиры
#теракт
#тела
Читайте нас в
Суд арестовал гендиректора «Спутника» по делу о смертельной экскурсии
Суд в Москве заключил под стражу гендиректора «Спутника» по делу о гибели людей на экскурсии
23 августа 2023, 22:05

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Московский суд арестовал на два месяца генерального директора фирмы «Спутник» Александра Кима по уголовному делу о гибели восьми человек во время экскурсии.
Речь идет об экскурсии по подземным коллекторам Москвы.

Трагедия произошла 20 августа. Группа диггеров спустилась в подземные сооружения для прогулочной экскурсии. На поверхности начался мощный ливень, что привело к затоплению коллекторов. Погибли все участники прогулки.

В отношении гендиректора «Спутника» возбуждено уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг, которые привели к гибели людей.

Читайте также: 

Юрист Соловьёв: «Московских диггеров можно было спасти, но жажда денег победила»

Следствие просит арестовать организатора диггерской экскурсии Дубаса

Организаторы смертельной экскурсии по коллекторам Москвы не признали вину



#дело
#трагедия
#ливень
#уголовное дело
#экскурсии
#следствие
Читайте нас в
Путин: все российские бойцы сражаются смело и решительно
23 августа 2023, 21:19

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что все российские военнослужащие сражаются смело и решительно в ходе спецоперации на Украине. Об этом Путин сообщил, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Курской битве.
«Преданность родине, верность воинской присяге объединяют всех участников специальной военной операции», — подчеркнул российский лидер.

Напомним, ранее Путин заявил, что действия России на Украине обусловлены необходимостью положить конец войне, которую киевский режим развязал против мирных, а Запад ее поддержал. Глава российского государства отметил, что Россия приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, за свои традиции и свой язык, свое будущее.

Читайте также:

Путин назвал прекращение войны Киева против гражданских целью России на Украине

Путин: страны БРИКС выступают против гегемонии и политики неоколониализма

Путин: Киев, посылая людей в наступление, относится к ним как к чужим
#россия
#традиции
#будущее
#страны
#язык
#операции
#режим
#лидер
#запад
#путин
#киев
Читайте нас в
Второй самолет Пригожина сел в аэропорту Остафьево
«Фонтанка»: Второй бизнес-джет Пригожина приземлился в аэропорту Остафьево
23 августа 2023, 21:00

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Второй самолет, принадлежащий Евгению Пригожину приземлился в аэропорту Остафьево. Об этом сообщает «Фонтанка».
Прежде сообщалось, что второе воздушное судно, принадлежащее главе ЧВК Вагнер изменило траекторию полета после крушения бизнес-джета в Тверской области.

По информации издания, самолет приземлился в аэропорту Остафьево.

В настоящее время, проводятся поиски тел погибших в результате крушения частного самолета, принадлежащего Пригожину. Известно о десяти пострадавших. 

Читайте также: 

Журналист Захаров: Пригожин сегодня действительно вылетел в Россию из Африки

Найдены тела восьми погибших в результате крушения Embraer

SHOT: самолет на котором числился Пригожин пропал с радаров на высоте 8500 метров
#самолет
#бизнес
#судно
#поиски
#вагнер
#пригожин
#чвк
#тела
Читайте нас в
Второй самолет Пригожина совершил разворот над Москвой
Flightradar: Второй самолет Пригожина направляется в аэропорт
23 августа 2023, 20:25

Фото: iStock/Diy13

Второй самолет, принадлежащий Евгению Пригожину, совершил разворот над Москвой, чтобы направиться в аэропорт. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
Прежде сообщалось о крушении в Тверской области частного самолета, принадлежащего главе ЧВК Вагнер Евгению Пригожину. После того, как бизнес-джет рухнул, второй самолет спешно развернулся и изменил маршрут.

По данным сервиса, самолет направился в сторону аэропорта.

В настоящее время обстоятельства крушения первого судна выясняются. 

Читайте также: 

Самолет Пригожина мог взорваться в воздухе

Власти взяли на контроль происшествие с крушением самолета

Самолет Пригожина не снижался перед падением
#самолет
#происшествие
#бизнес
#маршрут
#контроль
#вагнер
#чвк
Читайте нас в
Австралия может потерять сотни миллиардов долларов из-за потепления
23 августа 2023, 18:41

Фото: istockphoto/Stuart Millen

Повышение средней температуры в Австралии на 2 градуса Цельсия в сравнении с доиндустриальной эпохой может нанести значительный ущерб экономике страны.
The Guardian, ссылаясь на доклад правительства, пишет, что из-за аномальных погодных условий стремительно сократится производительность труда. Австралия может потерять 135-423 млрд долларов. Если средняя температура достигнет 3 градусов Цельсия, ущерб увеличится ещё на 155 млрд долларов. Урожайность сократится на 4% к 2063 году.
 
Национальная метеорологическая служба сообщает, что с 1910 года средняя температура в Австралии поднялась на 1,47 градуса.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле ожидают новое землетрясение. В опасности могут оказаться 600 тысяч домов.
Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мехмет Ожасеки заявил:

«Стамбул нас пугает. Здесь около 6 млн домов. Вероятно, 600 тысяч не выдержат землетрясения», — добавив, что порядка 1,5 млн домов могут пойти под снос из-за возможного землетрясения.
Читайте также:

В Турции опасаются разрушения 600 тысяч домов в случае новых землетрясений

Климатическую проблему на триллионы долларов планируют решать за счёт путешественников

В Казахстане начали выращивать бананы

#климат
#австралия
#урожай
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников