В Приморье завершили расследование дела банды «Трифоновские»

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Следственные органы завершили расследование преступной группы «Трифоновские», активно действовавшей в Приморье и занимавшейся убийствами и вымогательствами, включая ее организатора Александра Ясина, главу КУДО федерации по Дальневосточному федеральному округу, сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ.
Александр Ясин обвиняется в создании и руководстве вооруженной бандой, убийствах, вымогательстве и уклонении от уплаты налогов в значительном размере. По версии следствия, он организовал преступную группу в начале 1990-х, которая осуществляла нападения на предпринимателей и незаконно присваивала акции в коммерческих организациях. Кроме Ясина задержаны еще два человека, связанных с этим делом. Ясин находится под стражей.
Документы по уголовному делу предоставлены для ознакомления участникам, и в ближайшее время дело будет передано в прокуратуру. Как уточнили в РИА Новости, в этом деле участвуют пять фигурантов.
СУСК также сообщает, что задолженность по налогам Ясина, размером более 181 миллиона рублей, была погашена за счет ранее арестованных средств.
По дополнительным данным СУСК, Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил требование прокуратуры о возврате земельных участков, ранее незаконно переданных организациям, подконтрольным Ясину, обратно в собственность региона.
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«По данным следствия, с начала 1990-х и до текущего момента группа занималась обеспечением безопасности предпринимателей малого и среднего бизнеса за финансовое вознаграждение, все они были под контролем Ясина», — утверждается в официальном заявлении.
СУСК также сообщает, что задолженность по налогам Ясина, размером более 181 миллиона рублей, была погашена за счет ранее арестованных средств.
По дополнительным данным СУСК, Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил требование прокуратуры о возврате земельных участков, ранее незаконно переданных организациям, подконтрольным Ясину, обратно в собственность региона.
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Артем Кузьмин