В приморском заповеднике нашли послание в бутылке от участников кругосветного путешествия

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Бутылку с посланием, выброшенную в море недалеко от Сахалина на судне «Пилигрим», принесло в Дальневосточный морской заповедник на юге Приморья. Об этом сообщает дирекция заповедников «Земля леопарда».
Российский корабль «Пилигрим» отправился в кругосветку в августе 2017 года. Копия поморской ладьи XVIII века проплыла уже больше 18,5 тысячи миль моря и побывала в 15 странах. В послании за подписью капитана содержится основная информация об экспедиции и пожелание нашедшему бутылку попутного ветра. Отмечается, что письмо попало в руки государственным инспекторам заповедника, которые каждый день отправляются в море для боробы с браконьерами.
Письмо нашли у мыса Островок Фальшивый в морском заповеднике, оно было выброшено в море в августе текущего года. Отмечается, что бутылка проплыла более тысячи километров.
Ранее сообщалось, что в Приморье отдыхающие встретили акулу на одном из популярных пляжей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Письмо нашли у мыса Островок Фальшивый в морском заповеднике, оно было выброшено в море в августе текущего года. Отмечается, что бутылка проплыла более тысячи километров.
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Алина Юрчак