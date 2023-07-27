В профсоюзе полиции обвинили МВД в некачественной работе с подростками

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«Нужно работать в школах, с детьми, чтобы подростков не нанимали для устраивания террористических атак. В МВД есть служба по делам несовершеннолетних, она должна в первую очередь работать со школьниками, осуществлять профилактику. А они работают, когда кто-то что-то нарушил. А вот именно профилактикой, чтобы нормально читать лекции, разговаривать, объяснять, — у нас такого нет», — сказал Михаил Пашкин.Читайте также:
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