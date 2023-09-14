В Профсоюзе полиции предложили разрешить покупку оружия мигрантам после службы в армии

Фото: IStock/Oleg Elkov
В Госдуме предлагают ужесточить оборот оружия, в частности запретить его продавать мигрантам, которые получили гражданство России менее пяти лет назад. Об этом говорится в законопроекте, который был подготовлен с участием депутата Сергея Миронова.
Председатель московского профсоюза полиции Михаил Пашкин заявил «Радио 1», что поддерживает инициативу. Однако он предложил дополнить законопроект и разрешить покупку оружия только тем мигрантам, которые отслужили в российской армии.
По словам эксперта, мигранты сегодня идут на преступления в том числе из-за ослабления курса рубля.
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«Я поддерживаю это, но мне кажется, что нужно выдавать оружие только тем, кто отслужил в российской армии. Если человек призывного возраста и хочет получить оружие через пять лет после жизни в России, то это будет возможно только в том случае, если он отслужил в армии», — сказал Михаил Пашкин.
«Преступления происходят из-за того, что рубль ослаб почти в два раза. Доходы у мигрантов упали, значит, нужно их каким-то образом восполнять. Вот они начинают грабить, воровать, с Узбекистана и Таджикистана провозят наркотики», — добавил Пашкин.Читайте также:
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Екатерина Шмакова