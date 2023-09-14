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В Профсоюзе полиции предложили разрешить покупку оружия мигрантам после службы в армии

В Профсоюзе полиции призвали продавать оружие мигрантам только после армии
14 сентября 2023, 15:00
Фото: IStock/Oleg Elkov

Фото: IStock/Oleg Elkov

В Госдуме предлагают ужесточить оборот оружия, в частности запретить его продавать мигрантам, которые получили гражданство России менее пяти лет назад. Об этом говорится в законопроекте, который был подготовлен с участием депутата Сергея Миронова.
Председатель московского профсоюза полиции Михаил Пашкин заявил «Радио 1», что поддерживает инициативу. Однако он предложил дополнить законопроект и разрешить покупку оружия только тем мигрантам, которые отслужили в российской армии.
«Я поддерживаю это, но мне кажется, что нужно выдавать оружие только тем, кто отслужил в российской армии. Если человек призывного возраста и хочет получить оружие через пять лет после жизни в России, то это будет возможно только в том случае, если он отслужил в армии», — сказал Михаил Пашкин.

По словам эксперта, мигранты сегодня идут на преступления в том числе из-за ослабления курса рубля.
«Преступления происходят из-за того, что рубль ослаб почти в два раза. Доходы у мигрантов упали, значит, нужно их каким-то образом восполнять. Вот они начинают грабить, воровать, с Узбекистана и Таджикистана провозят наркотики», — добавил Пашкин.
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#рубль
#оружие
#человек
#законопроект
#мигранты
#доходы
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В усадьбе Захарово к 225-летию Пушкина обустроят новые дорожки
14 сентября 2023, 15:28

Фото: администрация Одинцовского г. о.

В парке музея-усадьбы Захарово обустроят более 6,5 кв м пешеходных дорожек. Об этом заявил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, который проверил обустройство дорожек. Работы проводят в рамках подготовки к 225-летию со дня рождения русского поэта Александра Пушкина, которое приходится на 2024 год.
«Делаем новые дорожки с геотекстилем, подушкой-основанием, слоем гравия и верхним покрытием из гранитного отсева. Работы стартовали в июне. До конца года планируем выполнить первый этап благоустройства. Парк очень популярный. Здесь гуляют жители, бегают спортсмены, проводят свободное время дачники. Поэтому в проекте важно предусмотреть освещение, лавочки и станции для отдыха», – подчеркнул Иванов.
В усадьбе Захарово у своей бабушки Марии Алексеевны Ганнибал юный поэт проводил лето с 1805 по 1810 годы. Сейчас усадьба и парк – одни из главных достопримечательностей Подмосковья. 
 
В прошлом году были проведены масштабная реставрация фасада усадебного дома, а также реэкспозиция существующей выставки.

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#андрей иванов
#одинцово
#благоустройство
#усадьба
#музей
#подмосковье
#московская область
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В России предложили штрафовать за отказ от рассмотрения требований потребителя
14 сентября 2023, 15:19

Фото: iStock/Oleg Elkov

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять во втором чтении поправки в законопроект, согласно которым будет налагаться административный штраф в размере до 300 тысяч рублей за отказ от рассмотрения требований потребителя, связанных с нарушением его прав.
Уточняется, что поправки вносятся в принятый в пермом чтении Госдумы законопроект Сергея Каргинова и Ивана Сухарева (партия ЛДПР), которым предлагалось ввести штрафы за навязывание клиенту дополнительных продуктов или услуг за дополнительную плату. 

Если по необоснованным причинам потребителю будет отказано в рассмотрении его требований, то будет наложен административный штраф в размере от 15 до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических лиц. 

Принятый в первом чтении законопроект Каргинова и Сухарева также предполагает штраф при его нарушении. Так, за навязывание товаров и услуг клиенту за отдельную плату должностные лица будут оштрафованы на сумму от двух до четырёх тысяч рублей, а юридические лица - от 20 до 40 тысяч рублей. 

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#госдума
#законопроект
#потребитель
#штраф
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Шойгу утвердил список болезней, с которыми не призовут: кого минует мобилизация
14 сентября 2023, 15:06

Фото: iStock/zim286

Министерство обороны РФ подготовило перечень диагнозов, с которыми ограничено годных не возьмут на контрактную службу в период мобилизации или военного положения. Редакция «Радио 1» расскажет, кого не коснется мобилизация и кому не грозит призыв в армию.

Призыв в армию: с какими болезнями не берут 


По состоянию здоровья призывник может получить отсрочку от службы или освобождение от нее. В законе «О воинской обязанности и военной службе» существует перечень заболеваний, которые не позволят пройти службу в армии. Решение о годности призывника к прохождению воинской службы принимает медицинская комиссия. По ее результатам присваивается категория годности. Пройти службу в Вооруженных силах РФ не смогут лица, с плохим зрением, астмой, сильным искривлением позвоночника, болезнью почек, отсутствием более 10 зубов на одной челюсти, язвой желудка, хроническим панкреатитом, ишемической болезнью сердца, травмами внутренних органов, которые привели к нарушению их функций, ВИЧ, гепатитом и т.д.


Контрактная служба: с какими болезнями не возьмут


                                                                                                   Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

В перечне, который представлен российским оборонным ведомством, перечислены 26 пунктов. К числу хронических заболеваний, которые не позволят военнослужащему выполнять свои воинские обязанности в полной мере относят ВИЧ, гепатиты, рак, сахарный диабет, психические расстройства, отсутствие конечностей, пережитые инсульты и их последствия. С полным текстом указа министра обороны Сергея Шойгу можно ознакомиться здесь.

Кого не призовут по мобилизации


Адвокат, член коллегии «Люди дела» Алишер Захидов в беседе с «Радио 1» разъяснил положения нового  указа Минобороны РФ.

«Те, у кого есть этот перечень заболеваний, не подлежат призыву по мобилизации. Соответственно, если сейчас кого-то призвали с указанными недугами, то они имеют полное право ходатайствовать о прекращении действия контракта, с учетом того списка, который утвердил Сергей Шойгу», - пояснил Захидов.
Он также рассказал, что перед призывом, в военкоматах проводится медицинская комиссия, специалисты смотрят перечень заболеваний, и подходящие под его положения, не будут направлены на СВО. Те, кто уже был отправлен на фронт, до того, как вступил в действие указ, могут ходатайствовать о возвращении из зоны проведения спецоперации. Захидов также подчеркнул, что все участники военных действий заключают контракт с Вооруженными силами РФ.

«Контракт с Минобороны заключают все мобилизованные, в том числе добровольцы», - заключил адвокат.


В Госдуме оценили вероятность новой волны мобилизации в России
В Госдуме оценили вероятность новой волны мобилизации в России

Новая волна мобилизации в России

Слухи об объявлении в России новой волны мобилизации начали распространяться в начале осени. В сети даже появился фейковый указ министра обороны РФ Сергея Шойгу, в котором была указана дата проведения дополнительного призыва на территории РФ. Согласно тексту документа, призыв в рамках новой мобилизации, должен был начаться 11 сентября. Подобные провокации и заявления украинских властей о подготовительных мероприятиях к новой волне мобилизации в РФ, создают почву для обсуждений. Однако, президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, состоявшегося накануне, сообщил, что за последние шесть-семь месяцев добровольно подписали контракты с Минобороны РФ 270 тыс. человек. Кроме того, процесс добровольного вступления в ряды ВС РФ продолжается и ежедневно 1–1,5 тыс. человек подписывают контракты ведомством.  

«Я не знаю, в другой стране это возможно или нет. Они добровольно идут, понимая, что окажутся на фронте. Мужики наши, понимая, что они могут жизнь отдать, получить увечья, добровольно подписывают контракты»,— заявил Путин.
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#контракт
#сво
#служба
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Работы по благоустройству дворов в Дмитровском округе близятся к завершению
14 сентября 2023, 15:05

Фото: администрация Дмитровского г. о.

Комплексное благоустройство дворов в Дмитровском городском округе завершили на 90%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Работы уже окончены в 19 дворах. Так, в посёлке Икша и в Яхроме обустроены современные детские площадки. А в микрорайоне Аверьянова заменено асфальтовое покрытие, появилось больше парковочных мест.
«Благоустройство – одни из самых актуальных запросов у жителей. В прошлом году мы комплексно благоустроили 25 дворов. 12 из них жители определили сами голосованием на портале «Добродел». В этом году приведём в порядок 20 дворов», – рассказал глава городского округа Илья Поночевный.
Голосование за включение дворов в программу благоустройства проходило на портале «Добродел». Комплексное благоустройство включает установку детских игровых площадок, урн и скамеек, организацию парковочных мест.
 
Список адресов благоустройства дворов на текущий год можно найти на сайте в разделе «Комфортная среда».

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#илья поночевный
#дмитровский городской округ
#благоустройство
#дворы
#подмосковье
#московская область
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ЦППК начала ремонт двух остановочных пунктов на Горьковском направлении
14 сентября 2023, 15:01

Фото: пресс-служба АО «Центральная ППК»

Компания АО «Центральная ППК» приступила к реконструкции остановочных пунктов Вохна и Казанское, находящихся в городском округе Павловский Посад.
Ремонтные работы планируется завершить до конца 2024 года, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Специалисты заменят: плиты перекрытия и фундаментные блоки платформ, установит навесы и малые архитектурные формы, поставит новые билетные кассы, оборудуют новые информационные стойки, стойки экстренной связи, системы громкоговорящего оповещения и динамические табло. Также специалисты обновят систему освещения на современную.

Станции будут оборудованы для удобства и комфорта маломобильных граждан. 

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#инфраструктура
#станции
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Российские работодатели рассказали о плюсах и минусах удалёнки
Опрос: работодатели считают плюсом удалёнки большую продуктивность сотрудников
14 сентября 2023, 14:43

Фото: istockphoto.com/Mariia Borovkova

Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что российские работодатели, которые оставили удалённый режим работы для сотрудников, отметили более высокую продуктивность благодаря такому формату.
При этом, 68% респондентов отметили, что не хотели бы возвращать сотрудников в офис.

«Среди тех, кто не хочет возвращать сотрудников в офис, 77% уверены, что на удалёнке проще планировать свою жизнь и успевать больше не только по работе. 59% респондентов считают, что в удалённом формате можно не выходить из дома в плохую погоду, не тратить время на дорогу до офиса», — приводит RT текст исследования.

Плюсами назвали и возможность не платить за аренду офиса, повышение продуктивности и исключение опозданий на работу.

Среди минусов российские работодатели перечислили маленькую эффективность решений серьёзных рабочих задач, меньшую сплочённость и вовлечённость коллектива, а также сложность контроля за эффективностью кадров.

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#опрос
#офис
#дома
#работа
#работодатель
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Глава Одинцова Иванов осмотрел новое спортивное ядро в посёлке Летний отдых
14 сентября 2023, 14:41

Фото: администрация Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов осмотрел новую воркаут-площадку и футбольное поле в посёлке Летний отдых. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Поле после встречи главы округа с молодёжью реконструировали в ноябре прошлого года. А в августе 2023-го между футбольным полем и детским игровым городком открыли воркаут-площадку. 
«По просьбам жителей мы сделали в центре посёлка спортивное ядро. В ноябре прошлого года здесь обновили футбольное поле. А потом выполнили второй наказ – построили воркаут-площадку. Здесь появились тренажёры, турник, стол для настольного тенниса и баскетбольное кольцо. Жители отметили, что получилось качественно, а объекты очень востребованы, особенно среди детей и молодых людей», – сказал Иванов
Площадь футбольного поля – 1250 кв м, площадки для воркаута – 150 «квадратов». 
 
По словам Иванова, в будущем году стартует масштабная модернизация спортивного блока в парке «Захарово». Там появятся волейбольная площадка, а также воркаут с тренажёрами и скейтпарк.

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#одинцово
#андрей иванов
#благоустройство
#подмосковье
#московская область
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Андрей Воробьёв рассказал, какое напутствие ему дал известный доктор Леонид Рошаль
14 сентября 2023, 14:40

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

14 сентября 2023 года в Правительстве Московской области состоялось вступление в должность губернатора региона Андрея Воробьёва, где в своей речи глава региона рассказал о напутствии, которое он получил от выдающегося доктора Леонида Рошаля.
«Я, конечно, приветствую вас доктора Рошаля — героя нашего. Однажды мы с ним летели в Сергиев Посад, и Леонид Михайлович говорит: «Ты видишь, сколько у тебя домов? Ты должен понять, что в каждом окне живут люди, и они рассчитывают на тебя, на нас, ждут результатов, перемен, и если им будет тяжело, что ты обязательно окажешься рядом», — сказал Андрей Воробьёв в ходе церемонии вступления в должность.
Выборы главы Московской области состоялись с 8 по 10 сентября. Действующий губернатор Андрей Воробьёв набрал наибольшее число голосов избирателей – 83,68%.

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#выборы
#губернатор
#люди
#андрей воробьёв
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Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками
14 сентября 2023, 14:29

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Глава РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками, во время встречи на космодроме Восточный, об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Российский и корейский лидеры обменялись карабинами производства своих стран в качестве подарков после переговоров. 

Владимир Путин также подарил своему корейскому коллеге перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе. 

Ранее Ким Чен Ын заявил, что сотрудничество с Россией является приоритетным для КНДР. Также он отметил, что Северная Корея поддерживает проведение Россией специальной военной операции. Встреча лидеров государств завершилась официальным обедом, где Владимир Путин поднял бокал за благополучие и процветание народов России и КНДР.

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