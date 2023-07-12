В Пулково идут работы по переводу на отечественное обеспечение

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«Нужно создавать собственные разработки, и потенциал у нас есть. Наши айтишники занимают передовые места в мире. Надо создавать условия, чтобы они работали здесь и зарабатывали не меньше, чем за рубежом. Тогда наладят и наше производство. И я уверен, что скоро все будут тянуться в Россию за новыми технологиями», – сказал в беседе с «Петербургским дневником» замгенерального директора, главный операционный директор компании «Воздушные ворота Северной столицы» Андрей Дробович.
А до этого губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявлял, что в Подмосковье в этом году будет запущено 11 проектов импортозамещения в сельском хозяйстве.
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