В Пущине начались раскопки исчезнувшего древнего города Тешилова

Фото: администрация г. о. Пущино
На месте городища Спас-Тешилово возобновились раскопки, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пущино. Работы проводит Окская археологическая экспедиция центра палеоэтнологических исследований.
Средневековый город Тешилов впервые упоминается в летописях вместе с Москвой в 1147 году. Москва тогда была ещё небольшим поселением, а Тешилов – стратегически важным форпостом древней Руси, которым оставался до XVI века.
До нынешней экспедиции Тешилов исследовал только известный советский археолог Артемий Арциховский в 1925 году.
Читайте также:
В Петербурге проводятся археологические работы в Борисоглебской церкви
В сети появились кадры зубов и чешуи динозавра, найденного в Митино
Останки более чем 200 человек извлекли при раскопках лагеря «Дулаг-102» в Ленобласти
До нынешней экспедиции Тешилов исследовал только известный советский археолог Артемий Арциховский в 1925 году.
«Удалось обнаружить следы постройки – возможно, деревянной церкви, которая существовала здесь с ХII по ХVIII века. Вероятно, это самая крупная постройка города», – рассказал руководитель экспедиции Иван Горячев.Сама церковь не сохранилось, но методы археологии позволяют восстановить её отпечаток и реконструировать внешний вид. Вокруг церкви в прошлом году обнаружили 26 захоронений.
«Одной из интересных находок стали фрагменты шёлковой ткани в захоронениях. На одном фрагменте изображены бычки или львы и растительный орнамент. После химического анализа состава ткани обнаружили золотое шитьё. Несомненно, захоронение принадлежало знатному человеку», – отметил Горячев.По его словам, археологи планируют провести на городище несколько сезонов, изучить оборонительные сооружения, которые помогали сдерживать набеги с юга.
Читайте также:
В Петербурге проводятся археологические работы в Борисоглебской церкви
В сети появились кадры зубов и чешуи динозавра, найденного в Митино
Останки более чем 200 человек извлекли при раскопках лагеря «Дулаг-102» в Ленобласти
Лора Луганская