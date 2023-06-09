В Пущине по просьбам жителей возродили крупнейший в Подмосковье фонтан

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«Жители долго обращались к нам с просьбами о благоустройстве этой территории, и вот все работы выполнены. Размер чаши фонтана – 30 на 80 м. Обновить эту территорию, сохранив уникальность фонтана, было очень важно для нас. Надеемся, что место станет популярным у горожан, особенно в жаркие летние дни», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
На территории открыли павильон для кафе и проведения мастер-классов. Возле фонтана восстановили розарий. Площадь озеленили и установили малые архитектурные формы. Дополняет композицию новый арт-объект в виде качелей.
Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьёву доложили, что в Подмосковье в 2023 году благоустроят около 450 объектов.