В Пушкино приостановили строительство ЖК из-за жалоб местных жителей

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В Пушкино приостановили строительство жилого комплекса «Триумф» после жалоб местных жителей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.
Отмечается, что строительные работы начались в сентябре 2023 года. После установки свай жители соседнего от стройки дома №1 по Надсоновской улице заметили трещины на фасаде здания.
На место происшествия выехала заместитель главы округа Пушкинский Екатерина Носачёва, директор МБУ «ЖЭУ Пушкино» Юрий Ковалёв и инженеры. Они осмотрели соседние с застройкой дома на наличие повреждений и зафиксировали все трещины.
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На место происшествия выехала заместитель главы округа Пушкинский Екатерина Носачёва, директор МБУ «ЖЭУ Пушкино» Юрий Ковалёв и инженеры. Они осмотрели соседние с застройкой дома на наличие повреждений и зафиксировали все трещины.
«Будет произведен обход всех домов, будут составлены акты, на трещинах будут установлены маячки и заведены журналы наблюдений за этими маячками, при любом расхождении этих трещин маячки дадут знать, что движения в доме идут», — заявила Екатерина Носачёва.Контролировать процесс будут управляющая организация и компания-застройщик. На месте будет проведен геомониторинг – комплекс мероприятий, который позволяет наблюдать за деформационными процессами зданий и сооружений.
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