В Пушкино создали телеграм-чат для местных жителей

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Для жителей Пушкино запустили телеграм-чат, благодаря которому местные жители смогут узнавать о последних новостях.
Как рассказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, телеграм-чат Пушкино online создали специально для удобства взаимодействия с представителями органов местного самоуправления. По такому же принципу работают каналы во многих других городах округа.
Напомним, такие чаты уже работают в Ивантеевке, Царёвском, Зеленоградском, Тарасовском, Красноармейске, Софрино, Ашукино, Черкизово, Ельдигино и Правдинском.
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«В чате будет представлена актуальная информация о предстоящих мероприятиях, событиях и возможных аварийных отключениях. Городские службы открыты для диалога и готовы оперативно решать поставленные задачи», — отметил глава администрации.
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Екатерина Шмакова