В Пушкинском благоустраивают дороги для пассажиров общественного транспорта

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова
В городском округ Пушкинский продолжают благоустраивать дороги и остановки для общественного транспорта. Об этом рассказал глава администрации Максим Красноцветов.
Работы проводятся в рамках марафона «Служение», который направлен на повышение комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта.
Благодаря программе в городском округе Пушкинский уже установили семь новых остановочных пунктов. Их разместили в Пушкино на улице Чехова, в микрорайоне Дзержинец и в Красноармейске у храма Александра Невского.
Также дорожные службы обустраивают новые остановки на региональных дорогах в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». С начала года установлено четыре новых павильона в деревне Яшкино, вблизи ЖК «Пушкарь» и села Тарасовка.
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Благодаря программе в городском округе Пушкинский уже установили семь новых остановочных пунктов. Их разместили в Пушкино на улице Чехова, в микрорайоне Дзержинец и в Красноармейске у храма Александра Невского.
Также дорожные службы обустраивают новые остановки на региональных дорогах в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». С начала года установлено четыре новых павильона в деревне Яшкино, вблизи ЖК «Пушкарь» и села Тарасовка.
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Екатерина Шмакова