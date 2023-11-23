В Пушкинском открыли сбор подарков для детей из хосписов

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова
В городском округе Пушкинский запустили сбор подарков для детей, находящихся на длительном лечении и реабилитации в медицинских учреждениях и хосписах.
Согласно правилам акции, после болезненной или неприятной процедуры дети смогут выбрать себе презент из «Коробки храбрости». В качестве презента принимаются новые книги, канцелярские товары, не мягкие игрушки в заводской упаковке. Все собранные в «Коробку храбрости» подарки будут переданы в Пушкинскую больницу им. проф. Розанова В.Н.
Принести подарки для детей можно до 30 ноября в пункты сбора:
- Детский центр «МиНиМишки», г. Пушкино, Московский проспект, д. 59. ТЦ «Круиз», 3 этаж (Ежедневно с 11.00 до 19.00);
- Общественная приемная партии «Единая Россия» Пушкинского, г. Пушкино, ул. Чехова, д. 37 (В будни с 10.00 до 18.00).
Телефон для справок: 8(495) 993-38-08.
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