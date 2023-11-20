В Пушкинском откроют два новых катка с искусственным льдом

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В городском округе Пушкинский откроют два новых катка с искусственным льдом. Об этом рассказал глава муниципалитета Максим Красноцветов.
«Всего в Пушкинском будет залит 21 каток, оборудовано три лыжные трассы. Также большое внимание уделили развитию медицины. Главное на сегодня – это квалифицированные специалисты. По программе “Приведи друга” за 2023 год в больницу имени профессора Розанова В.Н. трудоустроено 12 врачей и 7 медсестер», — отметил глава администрации.Читайте также:
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Екатерина Шмакова