В городском округе Пушкинский отремонтировали пять систем фасадного газопровода

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова
В городском округе Пушкинский с начала 2023 года отремонтировали системы газопровода по пяти адресам. Так, работы закончили в посёлке Лесной на улице Титова, где произведена замена газового оборудования в нескольких домах и также на улице Школьная в доме №6.
Этапы замены оборудования выполняются согласно установленному графику работ, уточнил глава администрации городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.
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