В пятницу утром загруженность дорог Подмосковья составляет 2 балла

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы.

В пятницу утром, 30 июня, загруженность дорог Московской области небольшая и составляет всего 2 балла. На дорогах зафиксировано больше 917 тысяч автомобилей, на 36 тысяч больше, чем вчера.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднения в сторону Москвы на Дмитровском, Ленинградском, Осташковском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь» и М-4 «Дон».





Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, держите дистанцию.

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