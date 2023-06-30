В пятницу утром загруженность дорог Подмосковья составляет 2 балла

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В пятницу утром, 30 июня, загруженность дорог Московской области небольшая и составляет всего 2 балла. На дорогах зафиксировано больше 917 тысяч автомобилей, на 36 тысяч больше, чем вчера.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднения в сторону Москвы на Дмитровском, Ленинградском, Осташковском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь» и М-4 «Дон».
Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, держите дистанцию.
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