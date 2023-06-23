В пятницу утром загруженность дорог Подмосковья составляет 3 балла

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы

В пятницу утром, 23 июня, загруженность дорог Московской области составляет всего 3 балла. На дорогах Подмосковья зафиксировали порядка 900 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком, Рублёво-Успенском и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга" и М-9 "Балтия".





Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, держите дистанцию.

В Москве и Подмосковье в пятницу прогнозируется облачная погода, дождь, град, гроза и до 24 градусов тепла.