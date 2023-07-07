В пятницу утром загруженность дорог Подмосковья составляет 3 балла

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Ленинградском, Пятницком, Носовихинском и Щёлковском шоссе, а также на Новорижском, Новорязанском и трассе М-4 «Дон».
Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, держите дистанцию.
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