В пятницу утром загруженность дорог Подмосковья составляет 3 балла

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Каширском, Ленинградском, Ярославском и Щёлковском шоссе.
Сегодня в Подмосковье продолжается дождь, в связи с чем Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, держать дистанцию.Читайте также:
Минтранс Подмосковья объясняет, почему на скоростных трассах нельзя останавливаться на обочине.
Центр Вереи по просьбе жителей закрыли для грузовиков.
Минтранс проводит на подмосковных дорогах профилактические мероприятия.