В пятницу утром загруженность дорог Подмосковья составляет 4 балла

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев
В пятницу утром, 9 июня, загруженность дорог Подмосковья составляет 4 балла. На дорогах Подмосковья зафиксировали порядка 907 тысяч автомобилей — на 50 тысяч больше, чем вчера.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения в сторону Москвы на Ленинградском, Носовихинском, Осташковском и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».
Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон. Не оставляйте детей машине одних даже на несколько минут.Туроператоры рассказали, сколько стоят летом путевки на Кипр. Подробнее об этом читайте в нашем материале.