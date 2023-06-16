В пятницу вечером загруженность дорог Подмосковья составляет 5 баллов

Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон

В пятницу вечером, 16 июня, загруженность подмосковных дорог невысокая, и составляет всего 5 баллов.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на внешней стороне МКАД и съездах в сторону области, а также на Волоколамском, Ильинском, Ленинградском, Пятницком, Рублёво-Успенском, Можайском, Дмитровском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском, Горьковском, Щёлковском и Ярославском шоссе.





Ранее сообщалось, что синоптик Шувалов спрогнозировал солнечную погоду в Москве на грядущих выходных.

