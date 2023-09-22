Радио1
Главная / Новости / Общество/ В пятницу утром дороги Подмосковья загружены на 4 балла

В пятницу утром дороги Подмосковья загружены на 4 балла

22 сентября 2023, 09:09
Фото: istockphoto / Stanislav Sablin

Фото: istockphoto / Stanislav Sablin

В пятницу утром, 22 сентября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано более 984,3 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Волоколамском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Рублёво-Успенском и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-5 "Урал", М-7 "Волга".

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений.

Читайте также:

Вице-премьер Новак: Правительство балансирует цены на оптовом рынке топлива.

Россиян предупредили о возможном дефиците топлива.

Россияне назвали запасное колесо и домкрат самыми необходимыми вещами в авто.
#автомобили
#автомобилисты
#автомобиль
#пробки
#минтранс мо
Читайте нас в
Сотрудники УФСИН России по Московской области почтили память коллег
22 сентября 2023, 09:56

Фото: пресс-служба УФСИН России по Московской области

Руководство, личный состав и ветераны УФСИН России по Московской области почтили память коллег в Николо-Архангельском храме, погибших при выполнении служебных обязанностей.
В Николо-Архангельском храме города Балашихи прошла панихида, посвященная Дню памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Панихида прошла в рамках ежегодной Всероссийской акции «Вахта памяти».

Богослужение проводил председатель Межъепархиального отдела по тюремному служению Московской митрополии священник Михаил Куземка.
«Панихида с участием руководства и сотрудников УФСИН по Московской области в нашем храме проводится впервые. Заупокойные богослужения также будут проводиться 22 сентября в День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы во всех исправительных учреждениях и следственных изоляторах Подмосковья. Сотрудники уголовно-исполнительной системы бережно хранят память о безвременно ушедших сослуживцах», — сказал священник Михаил Куземка.

Акция «Вахта памяти» проходит по всей России и посвящена погибшим при исполнении своих служебных обязанностей. 

Читайте также:

Два спасателя погибли при обрушении стены дома в Балашихе.

В Балашихе восстанавливают стёкла в доме, пострадавшем от взрыва газа в соседней многоэтажке.

Число погибших при обвале дома в Балашихе выросло до семи.
#акция
#священник
#уфсин
#память
#сотрудники
#богослужения
#дома
#акции
#служба
Читайте нас в
Сексолог назвала опасность секса на первом свидании
Сексолог Паустовская объяснила, чем опасен секс на первом свидании
22 сентября 2023, 09:00

Фото: IStock/Foremniakowski

Секс на первом свидании препятствует развитию отношений. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала семейный клинический психолог, сексолог Инна Паустовская.
По словам специалиста, интимная близость является завершающим этапом всех стадий отношений. И если секс произошёл раньше, чем люди узнали друг друга, им будет сложнее наладить эмоциональную связь в будущем.
«Интимная близость — это про эмоциональное доверие, когда люди настолько открыты и доверяют друг другу, и хотят сблизиться максимально. Если это происходит очень быстро, то не возникает глубоких эмоциональных отношений», — сказала Паустовская.
Психолог подчеркнула, что частая смена партнёра и регулярный секс на первом свидании могут говорить о психологических проблемах.
«Есть созависимые отношения, когда люди быстро входят в эмоциональную зависимость и не могут быть самостоятельными. Противоположная модель – это контрзависимость, когда есть боязнь строить близкие отношения, входить в ту самую эмоциональную близость», — сказала Паустовская.
Психолог подчеркнула, что часто такая модель поведения становится проблемой. В этом случае нужно обращаться к специалисту и разбираться в причинах. Возможно, что человек боится получить эмоциональную травму в отношениях.

Читайте также: 

Психолог рассказала, как не нужно извиняться перед человеком

Психотерапевт объяснила всплеск депрессий у россиян

Россиянам рассказали, как защититься от психологических манипуляций
#секс
#психолог
#отношения
Читайте нас в
Польша втрое увеличила импорт российских удобрений
22 сентября 2023, 08:39

Фото: istock / Srinuan Hirunwat

Польша увеличила закупки удобрений из России в 3,3 раза — до 20,2 миллиона долларов за месяц. В прошлом году объем месячных закупок составлял лишь 6,2 миллиона долларов. Об этом сообщило РИА «Новости», ссылаясь на данные польской статистики.

Благодаря увеличению закупок российские компании поднялись на второе месте среди поставщиков. Первое место по отгрузке удобрений заняла Германия с объёмом на 22,6 миллиона долларов. Крупнейшими странами-импортерами также стали Литва (13,5 млн. долларов), Финляндия (8,3 млн. долларов) и Нидерланды (8,1 млн. долларов).

В апреле 2022 Польша резко сократила объемы покупаемых удобрений у России, в результате чего они снизились в 21 раз за один месяц. Итого с начала 2023 года Польша закупила из России удобрений на 97,6 миллиона долларов. Это знание меньше первого полугодия 2022 года практически на четверть. 

Читайте также: 

Польша не намерена передавать Украине своё новое вооружение

В Россию перестанут поставлять продукцию Medtronic для диабетиков

RT: бойцы 228-го полка ВС России уничтожают ВСУ под Кременной

#данные
#польша
#поставки
#удобрения
Читайте нас в
ЦКБ «Рубин»: В РФ разработали новый проект атомной подводной лодки
22 сентября 2023, 07:58

Фото: istock / Alexyz3d

Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) морской техники «Рубин» разработало новый проект стратегической атомной подводной лодки. Об этом рассказал заместитель гендиректора предприятия Андрей Баранов в интервью РИА Новости.
 
Ранее глава ЦКБ заявлял, что новые стратегические подлодки придут на замену серии «Борей» после 2037 года, а подводное судно следующего поколения «Арктур» появится в составе ВМФ России только после 2050 года. Кроме того, Баранов сообщил, что концепция «Арктура» одна из некоторых возможных в среднесрочной перспективе, которой флоту нужно будет дать оценку.

«Так появились все известные вам атомные подводные лодки, включая самые современные», — заключил заместитель директора бюро.
Ранее Баранов заявлял, что российская стратегическая атомная подводная лодка в будущем будет меньшего размера, но вооружения и беспилотных летательных аппаратов на ней разместят максимально, насколько это возможно.

Читайте также: 

NatCen: Две трети британцев поддерживают усиление ядерного арсенала

Депутат Госдумы назвал Польшу главным врагом Украины

«Неблагодарная скотина»: Зеленский опозорился из-за одной встречи

#лодка
#судно
#проект
#вмф
#вооружения
Читайте нас в
В Госдуме заявили о росте пенсий
Депутат Бессараб: С 1 января в России увеличатся пенсии
22 сентября 2023, 07:42

Фото: istock / Denis Vostrikov

В России будут увеличены пенсии с 1 января 2024 года. Об этом заявила депутат Государственной Думы Светлана Бессараб в интервью с изданием «Лента.ру».

Депутат заявила, что индексация социальных выплат и пособий для граждан РФ произойдет с 1 января, а затем и с 1 февраля.

Ранее правительство России заявило о поддержке законопроекта, который позволяет  прадедушкам и прабабушкам стать опекунами несовершеннолетних правнуков и получать за это более высокую пенсию. 

Также вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в Государственную Думу законопроект о выплате тринадцатой пенсии перед Днем рождения. В пояснительной записке указано, что данная выплата станет приятным подарком пенсионеру и позволит пожилым накрыть достойный праздничный стол или купить что-то, на что обычно может не хватить денег.

Читайте также: 

Юрист Соловьев рассказал, кто может получить доплату к пенсии

В Госдуме предложили уменьшить возраст выхода на пенсию для работающих с инвалидами

Россияне назвали идеальный размер пенсии

#пенсии
#правительство
#законопроект
#депутат
#индексация
Читайте нас в
Прабабушки и прадедушки с иждивенцами получат право на повышенную пенсию
22 сентября 2023, 07:02

Фото: iStock/Halfpoint

Российское правительство высказалось в поддержку законопроекта, который дает возможность прадедушкам и прабабушкам в России стать опекунами своих несовершеннолетних правнуков и получать за это повышенную пенсию. Об этом 22 сентября сообщает газета «Известия».
Данная законодательная инициатива предусматривает увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности. Повышение будет доступно, если пенсионеры станут опекунами несовершеннолетних правнуков или достигших 18 лет и недееспособными.

Согласно нынешнему законодательству, опекунами несовершеннолетних могут быть лишь тети, дяди, братья и сестры, бабушки и дедушки. Новый законопроект позволяет решить проблему, когда ребенок, у которого остались только прабабушка или прадедушка, рискует отправиться в детский дом.

За каждого правнука пенсионерам будет дополнительно начисляться треть от фиксированной части их пенсии. В 2023 году эта сумма составляет 2522 рубля ежемесячно. 

Читайте также:

Пенсионный возраст в РФ в 2024 году увеличат на три года

В ЛДПР предложили ввести ежегодную выплату на школьника в размере прожиточного минимума

В Госдуме предложили уменьшить возраст выхода на пенсию для работающих с инвалидами

#опека
#пенсионеры
#пенсия
#дети
Читайте нас в
«Ъ»: Роскомнадзор оценит готовность операторов связи РФ к авариям
22 сентября 2023, 04:15

Фото: iStock/scyther5

Роскомнадзор оценит то, как операторы связи РФ готовы к авариям самого разного рода — от повреждения магистральных сетей до разрушения сооружений «в период действия военного положения». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
В частности, будут оцениваться защищенность хранения горюче-смазочных материалов, а также наличие антидроновой защиты. При отсутствии последней ее установку нужно будет запланировать.

По данным «Ъ», крупные операторы связи в России уже самостоятельно занялись разработкой подобных планов после майской атаки беспилотников на инфраструктуру МТС в Краснодаре.

Читайте также:

Роскомнадзор: сбои в работе YouTube в России не связаны с действиями ведомства

Роскомнадзор заблокирует миллионы серых сим-карт

В России ночью проводили учения и отключали интернет


#роскомнадзор
#оператор
#мобильная связь
Читайте нас в
В возрасте 92 лет скончалась актриса из «Сказки о царе Салтане» Нина Беляева
22 сентября 2023, 03:20

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Советская актриса Нина Беляева, известная по роли Поварихи в фильме «Сказка о царе Салтане», скончалась в возрасте 92 лет. Об этом сообщает kino-teatr.ru.
Уточняется, что Беляева ушла из жизни в четверг, 21 сентября. Причина смерти актрисы не уточняется.

Читайте также:

Создатель «Дяди Степы» умер из-за ушиба мозга

TMZ: Актёр из «Эйфории» скончался из-за наркотиков

Завершилось прощание с поэтом Николаем Добронравовым

#прощание
#актриса
#смерть
Читайте нас в
Globo: В Бразилии студентов исключили из вуза за мастурбацию на волейболе
22 сентября 2023, 02:15

Фото: iStock/Moussa81

Шестерых студентов университета в бразильском Сан-Паулу исключили из вуза после случая групповой мастурбации на трибуне во время волейбольного матча, сообщает портал Globo.com. Скандал в итоге вынужден был прокомментировать даже президент Бразилии.
Об инциденте стало известно лишь сейчас, хотя произошёл он ещё в апреле. Тогда шестеро учащихся медицинского факультета Университета Санто-Амаро были застигнуты за самоудовлетворением сначала на скамьях для зрителей женского волейбольного матча, а после победы команды их вуза — и на площадке, прямо на глазах болельщиков и игроков.

После того, как в сентябре ролик об этом событии завирусился по интернету, бразильские СМИ обратились за комментариями к руководству вуза. Там ответили, что всех фигурировавших на видео студентов исключили из вуза практически сразу. Тем не менее, разразившийся в результате выхода видео публичный скандал достиг такой силы, что его пришлось комментировать даже президенту Бразилии Луису Инасио Луле да Силве, который сейчас находится в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН.

«Отвратительный эпизод, недопустимое поведение для молодых людей, которые учатся в университете и собираются стать медиками, чтобы заботиться о людях. <...> Недопустимо, чтобы будущие врачи так неуважительно вели себя по отношению к женщинам и оскорбляли общественную мораль», — высказался да Силва.

Известно, что сейчас полиция Сан-Паулу приступила к расследованию апрельского инцидента. Возможно, что против всех его участников будет возбуждено административное дело о нарушении общественного порядка.

Читайте также:

Гинеколог Луценко рассказала о плюсах секса для здоровья

Сексолог Гулько рассказал о пользе регулярной мастурбации

Врач-андролог Хизриев предупредил об опасных видах мастурбации



#бразилия
#вуз
#студенты
Читайте нас в
Достижения.рф