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В пятницу утром дороги Подмосковья загружены на 4 балла

29 сентября 2023, 09:37
Фото: istockphoto / Stanislav Sablin

Фото: istockphoto / Stanislav Sablin

В пятницу утром, 29 сентября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано более 919 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Каширском, Калужском, Пятницком, Новорижском, Носовихинском, Рублёво-Успенском, Осташковском и Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-5 "Урал", М-7 "Волга".

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений.

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Жители Подмосковья могли наблюдать суперлуние в ночь на 29 сентября
29 сентября 2023, 09:18

Фото: Дарья Леонова

Первое осеннее суперлуние подарило жителям Подмосковья редкую возможность увидеть неземную красоту в ночь с 28 на 29 сентября.

Первое осеннее суперлуние появилось в небе над Сергиево-Посадским округом, его ещё называют «урожайным», ведь это суперлуние самое близкое ко дню осеннего равноденствия. В эту ночь Луна находилась на расстоянии всего в 360 тысяч километров от Земли.

Первое осенние суперлуние закрывает череду сверхбольших лун в 2023 году.


Во время суперлуния специалисты советуют внимательнее относиться к своему состоянию, эмоциям, быть терпеливым и не совершать импульсивные и необдуманные решения.

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#ночь
#традиции
#специалисты
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Призыв на военную службу начнется 1 октября во всех регионах РФ
29 сентября 2023, 09:03

Фото: istockphoto/Svetlana Parnikova

Осенний призыв с 1 октября 2023 года будет проходить во всех субъектах Российской Федерации, включая регионы, недавно вошедшие в состав РФ. Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
Исключение составляют только некоторые районы Крайнего Севера: там призывная кампания стартует 1 ноября, передает ТАСС. Как отметил Цимлянский, это связано в первую очередь с климатическими особенностями указанных территорий. Начало отправления призывников со сборных пунктов планируется начать с 16 октября. Срок воинской службы, как и прежде, составляет 12 месяцев.

Вопрос призыва на военную службу жителей новых регионов России был урегулирован был урегулирован федеральным законом об их принятии в состав РФ. Согласно его положениям, призыв граждан, проживающих на территории новых регионов, будет проводиться с 2023 года.

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#закон
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Перекупщики заработали на перепродаже iPhone 15 миллионы долларов
9to5Mac: выход iPhone 15 в продажу сорвали боты перекупщиков
29 сентября 2023, 06:47

Фото: iStock/PhillDanze

Специалисты в области безопасности выявили ботов, созданных для приобретения iPhone и запущенных перекупщиками. Эту информацию сообщает издание 9to5Mac.
Согласно данным экспертов компании Kasada, после выпуска новых смартфонов Apple на рынок появились активные перекупщики. Они использовали автоматизированные программы, чтобы первыми приобрести новые устройства и затем перепродать их. По оценкам специалистов Kasada, это позволило заинтересованным лицам заработать «миллионы долларов».

Согласно отчету компании, специальный бот позволял зарезервировать различные модели iPhone 15 сразу после открытия предзаказов на веб-сайте Apple. Для обхода механизмов защиты перекупщики оформляли заказы от имени разных лиц. Затем они забирали смартфоны из магазина и практически мгновенно перепродавали их с наценкой. Это частично помешало успешному запуску продаж флагманских устройств Apple.

Эксперты Kasada оценили, что в наилучших случаях один бот мог оформить 2500 заявок на приобретение устройств Apple за день. При предполагаемой прибыли в 300 долларов с каждого перепроданного аппарата перекупщики могли заработать до 750 тысяч долларов. Отчет заключает, что обычный человек бессилен перед таким ботом, поскольку последний способен завершить процесс покупки за 0,2 секунды или даже быстрее.

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Россиян предупредили о последствиях неуплаты ежегодного налога на имущество
Юрист Нечаева предупредила о штрафе за неуплату ежегодного налога на имущество
29 сентября 2023, 04:42

Фото: istock / Andrey Semenov

Налог на имущество физических лиц в России обязан быть уплачен не позднее 1 декабря каждого года, заявил юрист Екатерина Нечаева в интервью сайту «Лента.ру». Неисполнение данной обязанности может повлечь за собой начисление пеней и наложение штрафов.
Этот налог обязаны уплачивать владельцы жилых домов и квартир. Размер налога зависит от кадастровой стоимости жилья. В Москве ставка налога на жилье до 10 миллионов рублей составляет 0,1 процента, от 10 до 20 миллионов рублей — 0,15 процента, от 20 до 50 миллионов рублей — 0,2 процента, от 50 до 300 миллионов рублей — 0,3 процента.

Уплата налога производится один раз в год, не позднее 1 декабря, и рассчитывается за истекший налоговый период. Например, до 1 декабря 2023 года необходимо уплатить налог за 2022 год.

За просрочку уплаты налога, как пояснила юрист, предусмотрено начисление пеней. Размер этих пеней составляет 1/300 от ставки рефинансирования Центрального Банка за каждый день просрочки. Кроме того, предусмотрен штраф в размере 20 процентов от суммы налога. В случае неуплаты, налоговая инспекция имеет право обратиться в суд для взыскания суммы налога, штрафа и пеней.

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#суд
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#жильё
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#налог
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IT-эксперт Шурыгин: У мошенников появилась новая схема, связанная с госизменой
29 сентября 2023, 03:15

Фото: iStock/Lincoln Beddoe

IT-эксперт Михаил Шурыгин предупредил россиян о том, что злоумышленники стали использовать новые мошеннические схемы. Об этом пишет «Лента.ру».
Он рассказал, что мошенники звонят якобы из ФСБ и начинают со слов: «Вы подозреваетесь в госизмене». Затем они убеждают жертву, что с её карты переводились средства на помощь зарубежным военным.

«Не верьте, не бегите переводить деньги на «безопасные» счета. Когда слышите что-то подобное — сразу вешайте трубку», — призвал Шурыгин.

Кроме того, мошенники теперь могут  имитировать голоса людей с помощью генеративных алгоритмов искусственного интеллекта.

«Для этого нужны аудиозаписи речи человека, и чем больше их будет, тем эффективнее они будут работать с ИИ. Сейчас существует несколько видов программного обеспечения, позволяющих выявить подделки», — отметил эксперт.

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#карты
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#юрист
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«Я не могла больше быть частью этого»: Шахматистка Костенюк о смене гражданства
29 сентября 2023, 02:27

Фото: iStock/Anawat_s

Шахматистка Александра Костенюк на YouTube-канале Вити Кравченко рассказала, с чем было связано её решение о смене спортивного гражданства.
По словам спортсменки, такое решение она приняла летом прошлого года.

«Я уже не могла больше физически быть частью этого. Потому что я играла за Россию, а государство использовало мое имя, постоянно было «российская шахматистка». Когда сейчас говорят «российская шахматистка оказалась лучше всех», для меня это звучит будто бы как доказательство того, что «вот смотрите — мы лучше всех, и в спорте тоже», — заявила шахматистка.

Александра Костенюк благодаря первому браку со швейцарцем получила гражданство Швейцарии, однако продолжала выступать за сборную РФ. Позже на фоне санкций в отношении россиян ей пришлось участвовать в соревнованиях под международным флагом.

Спортсменка при этом подчеркнула, что не желает окончательно разрывать связи с Россией, потому что это её Родина, которую невозможно вычеркнуть из жизни.

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#гражданство
#государство
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#шахматы
#спортсмены
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Депутаты предложили обеспечивать мигрантов жильем за счет работодателей
«Известия»: Госдума захотела обязать работодателей обеспечивать жильем мигрантов
29 сентября 2023, 02:22

Фото: iStock/Oleg Elkov

Согласно информации, опубликованной в газете «Известия», работодателей, принимающих на работу трудовых мигрантов, будут обязывать предоставить им жилье. Этот законопроект будет вынесен на рассмотрение нижней палаты Государственной Думы членами комитета по строительству и ЖКХ.
Согласно предложению, компании, нанимающие иностранных работников, должны будут обеспечить их временным жильем на период действия трудового договора. Это может быть реализовано через создание специальных общежитий, аренду жилья или предоставление квартир в аренду. Главное условие — чтобы место жительства имело оформленную временную регистрацию.

Для тех, кто не соблюдает данное требование, законодатели предлагают ввести штрафы, достигающие 500 000 рублей, и возможность приостановки деятельности компании на срок до 90 дней. При этом, если работник самостоятельно обеспечивает себе жилье, то работодатель освобождается от этой ответственности.

Законопроект связывают с увеличением числа правонарушений и беспорядков, в которых участвуют трудовые мигранты. Также депутаты надеются, что это поможет преодолеть проблему «резиновых» квартир, где фиктивно регистрируются десятки или сотни иностранных граждан.

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#бизнес
#депутаты
#компании
#законопроект
#мигранты
#штрафы
#работодатель
#омбудсмен
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Названы преимущества пятого поколения Су-57
Полковник Матвийчук: Су-57 превосходит все истребители четвертого поколения
29 сентября 2023, 00:59

Фото: Минобороны РФ

Истребители пятого поколения Су-57 существенно отличаются от моделей, которые были поставлены на вооружение российской армии несколько лет назад, утверждает бывший полковник спецназа и эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Известиями».
По словам Матвийчука, новейший истребитель Су-57, введенный в боевое использование Минобороны России, представляет собой мощную машину, которая существенно превосходит истребители четвертого поколения по ряду параметров, включая скорость, маневренность и огневую мощь. Кроме того, этот истребитель обладает малой заметностью, что делает его более эффективным на поле боя.

Специалист также отметил, что американская армия имеет свои аналогичные истребители, но Су-57 обладает огромным потенциалом для дальнейшего развития. Матвийчук подчеркнул, что новый Су-57 выполняет функции поддержки пехоты на поле боя.

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#всу
#минобороны
#истребители
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Какой праздник 29 сентября: традиции, обычаи, именины
29 сентября 2023, 00:05

Фото: iStock/CentralITAlliance

В этот день отоларингологи отмечают свой профессиональный праздник, поклонники группы «Чайф» празднуют День рождения коллектива, а работники сферы здравоохранения проводят акции, посвященные работе одного из главных органов человека – сердца. Редакция «Радио 1» расскажет, какие еще торжества пришлись на этот день и какие традиции существуют.

Всемирный день сердца 

 
29 сентября отмечается день, который посвящен работе главного органа человека – сердцу. Всемирный день сердца является крупнейшей кампанией в области здравоохранения. В этот день медицинские организации проводят акции, в ходе которых гражданам рассказывают о важности сердца и о том, как снизить риск развития сердечных заболеваний. В 2023 году это торжество отметят более 100 стран мира. 
 

День отоларинголога 

 
Профессиональный праздник в этот день отмечают отоларингологи, Это специалисты, которые лечат болезни уха, горла и носа. В народе представителей такой профессии называют ЛОРами. Поздравить отоларингологов можно сувенирами, конфетами, приятными мелочами, которые сделают их трудовые будни более уютными.  
 

День кофе   

 
                                                                                                                 Фото: iStock/amenic181

Кофе является одним из самых популярных напитков во всем мире. Мало кто знает, что родиной кофе считается Африка. Существует легенда, согласно которой, способность кофейных зерен придавать бодрость открыл эфиопский пастух IX-м веке. Постепенно из кофейных зерен стали делать напиток, который полюбился многими народами и получил всемирную популярность. 
 

День рождения рок-группы «Чайф» 

 
29 сентября день рождения отметит группа, исполнившая знаменитую песню о страданиях болельщиков Ямайки. Российская рок-группа «Чайф» выпустила немалое количество песен, однако самыми популярными из них стали: «Оранжевое настроение» и «Аргентина-Ямайка 5:0». В этот день празднуют не только музыканты группы, но и их преданные поклонники. 

Ефимия, Птичья костка

 
Православные христиане в этот день чтят память святой Евфимии Всехвальной, у которой была трагическая судьба. Жила Ефимия в начале IV века в Халкидоне и была родом из христианской семьи. Когда начались гонения на верующих, ее истязали и бросили диким зверям на съедение. 

                                                                                                                 Фото: iStock/thomaslenne

В народе этот праздник называют Птичьей косткой. В этот день на Руси было принято гадать на птичьих костях. Благодаря гаданиями можно было предсказать погоду. Согласно поверьям, в этот день не стоит начинать новые дела, ходить большой компанией, есть рыбу. Переезд или дальняя поездка, запланированные на этот день, могут стать неудачными, 
 
Именины: Сергей, Алексей, Иосиф, Григорий, Виктор, Людмила 

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