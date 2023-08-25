В пятницу утром подмосковные дороги загружены всего на 2 балла

В пятницу утром, 25 августа, загруженность дорог Московской области составляет 2 балла. На дорогах зафиксировано больше 900 тыс. автомобилей.





Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Ленинградском, Носовихинском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассе М-4 "Дон".

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах.

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