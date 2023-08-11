В пятницу утром загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Каширском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком, Щёлковском и Ярославском шоссе, а также на трассах М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-5 "Урал" и М-7 "Волга".
В течение дня в Подмосковье местами возможен дождь. Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра и не оставлять в салоне автомобиля детей и животных.
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