Фото: Фотобанк Московской области
В работе приложения «Альфа-банка» произошли сбои, сообщают пользователи. Об этом говорится на портале DownRadar.
РБК пишет, что представители банка пообещали в кратчайшие сроки устранить неполадки и объяснили возникшие проблемы с приложением техническими работами.
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