В работе сервиса «Билайн» произошел масштабный сбой

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Служба поддержки «Билайна» сообщила о том, что восстанавливает работу мобильной связи и интернета в Москве
Абоненты мобильной сети «Билайн» пожаловались на сбои в работе мобильной связи и интернета, передает РИА Новости. Служба поддержки «Билайна» подтвердила проблему и сейчас ведет активные работы по восстановлению.
Отмечается, что наблюдаются сложности со входом в мобильное приложение «Билайн». Компания предложила пользователям настроить оповещение об окончании восстановительных работ.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, почему Россия не будет создавать интернет по образцу КНР.
«В настоящий момент возможна нестабильная работа связи и мобильного интернета. Мы работаем над восстановлением сервиса», — заявили в службе поддержки.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, почему Россия не будет создавать интернет по образцу КНР.
Екатерина Коршунова