В работе Telegram произошли сбои

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Также с проблемами столкнулись в Москве, Воронеже, Ижевске и Владимире.
Во Внуково 3 отправления задержаны, а 6— отменены. В Шереметьево 5 самолетов вылетели с опозданием, 4 вылета отменили. В аэровокзале Домодедово 7 самолетов вылетели позже назначенного времени.
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