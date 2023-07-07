В Раменском городском округе назначен временно исполняющий обязанности главы

Фото: сайт администрации Раменского городского округа
Виктор Неволин стал временно исполняющим полномочия главы Раменского городского округа 18 сентября 2019 года. Он родился в 1964 году. Работал в подмосковных посёлках Быково и Кратово. В декабре 2014 года был избран главой городского округа Бронницы сроком на 5 лет.
Николай Ханин временно исполнял полномочия главы городского округа Кашира с декабря 2021 года, после был назначен главой округа. Ханин окончил РЭУ им. Г.В. Плеханова. Он стал известен благодаря своей деятельности в Общественной палате Московской области. В частности, он занимался организацией отдыха детей из горячих точек СНГ и гуманитарных миссий в ДНР.
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