В Раменском городском округе планируют построить складской комплекс на 1500 рабочих мест

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Застройщиком проекта нового складского комплекса выступает ООО «Меридиан», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Площадь застройки составит более 2,5 га. Комплекс предназначен для сдачи в аренду, здесь будут запроектированы шесть производственно-складских корпусов, два бытовых блока, общежития для сотрудников, двухэтажный офис управляющей компании, парковки для легковых автомобилей на 700 машиномест и грузового транспорта на 500 машиномест. Реализация проекта поможет создать 1500 новых рабочих мест.
ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.
Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.
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