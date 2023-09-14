В Раменском городском округе планируют построить складской комплекс на 1500 рабочих мест

На сопровождение Центра содействия строительству при Правительстве региона поступил проект нового складского комплекса на территории деревни Бритово Раменского городского округа.

Застройщиком проекта нового складского комплекса выступает ООО «Меридиан», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Площадь застройки составит более 2,5 га. Комплекс предназначен для сдачи в аренду, здесь будут запроектированы шесть производственно-складских корпусов, два бытовых блока, общежития для сотрудников, двухэтажный офис управляющей компании, парковки для легковых автомобилей на 700 машиномест и грузового транспорта на 500 машиномест. Реализация проекта поможет создать 1500 новых рабочих мест.





ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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