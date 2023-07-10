В Раменском после масштабной реконструкции открыли парк у озера Борисоглебское

Фото: Минблаго МО
Для отдыха и развлечения детей в парке оборудовали несколько площадок, рассчитанных на разные возрастные группы. В зоне спортивного отдыха появились площадки для стритбола и воркаута, скейтпарк. Дорожки, аллеи и площади на территории парка выложили тротуарной плиткой или покрыли гранитным отсевом, проложили экотропу.
Работы велись в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
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