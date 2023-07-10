В Раменском завершили отборочный этап «Профессионалов»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
На территории Московской области также проходили отборочные испытания.
Школьников, прошедших в финал ждут «погружения» в различные профессии с помощью интерактивных форматов коротких профессиональных проб, которые позволят попробовать себя в качестве профессионала более чем по 30 направлениям.
Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.
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