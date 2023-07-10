В Раменском завершили отборочный этап «Профессионалов»

На базе Раменского колледжа проходил отборочный этап по компетенции «Мобильная робототехника» в категории юниоры Всероссийского чемпионата «Профессионалы» среди школьников.

В отборочном этапе приняли участие 40 учеников из 14 регионов России, сообщаетпресс-служба министерства образования Московской области.

На территории Московской области также проходили отборочные испытания.





Школьников, прошедших в финал ждут «погружения» в различные профессии с помощью интерактивных форматов коротких профессиональных проб, которые позволят попробовать себя в качестве профессионала более чем по 30 направлениям.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.



Читайте также: