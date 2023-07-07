В рамках программы «100 прудов и озер» расчистили уже 14 водных объектов

Фото: ГБУ «Дирекция экологических проектов»
Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов рассказал, что на данный момент в процессе очистки находятся семь водоемов в муниципалитетах: Наро-Фоминск, Серпухов, Мытищи, Шаховская, Щелково, Красногорск и Кашира, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
«Работы идут хорошими темпами. На сегодняшний день уже расчищено 14 водоемов в Одинцовском, Богородском, Орехово-Зуевском округах, а также в Волоколамске, Балашихе, Егорьевске, Клину, Ступине и Фрязине», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Самый большой объект — озеро Новоникольское в Шаховской, его площадь составляет 35 гектаров.
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