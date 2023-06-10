В РАН объяснили новые данные о теракте на «Северных потоках»

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Напомним, ранее бельгийский телеканал RTBF раскрыл, как ЦРУ уведомляло Бельгию о ходе расследования подрыва «Северных потоков». По информации СМИ, спустя некоторое время после теракта, американское ЦРУ уведомило разведывательные службы Бельгии о роли Киева в диверсии на газопроводе.
По словам эксперта, все эти статьи в зарубежных СМИ – не более чем спекуляция, призванная отвлечь внимание от реальных виновников.
Ранее «Радио 1» сообщало, как американский интернет-портал The Greyzone рассказал, что независимая экспедиция, которая направилась к месту подрыва «Северных потоков», обнаружила там дайверский ботинок, похожий на те, что носят ВМС США и Украины.