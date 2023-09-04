В реабилитационном центре Екатеринбурга «Озеро Чусовское» случился бунт врачей и медсестер

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У медперсонала «Озера Чусовского» накопился большой список претензий к начальству.
В августе сотрудники центра пришли к главному врачу и высказали всё, что накопилось. В распоряжении редакции E1.RU оказалась полная запись этого разговора.
По словам медиков, новое руководство «планомерно разваливает центр». В список претензий к начальству вошли низкие зарплаты, непрозрачность их начисления (разница в 1,5–2 раза у сотрудников с похожей нагрузкой и образованием), увеличившаяся нагрузка из-за увольнений сотрудников, отсутствие доплат за переработки, дефицит нового медицинского оборудования. Всё это сказывается на качестве медпомощи. Также, по словам медиков, год назад в «Озеро Чусовское» пришел новый замглавврача по экономическому развитию. Теперь сотрудники вынуждены терпеть унижения с переходом на личности.
Издание пишет, что в октябре 2021 года в «Озере Чусовском» сменился главный врач. После того как Виталия Аретинского отправили на пенсию, коллектив направил письмо заместителю губернатора Павлу Крекову, подписались 209 человек. Медики просили оставить Аретинского на должности главврача. Но это не помогло и 18 октября 2021 года новым главврачом центра назначили Андрея Патрикеева.
Летом 2022 года на работу в «Озеро Чусовское» пришёл заместитель по экономическому развитию Антон Бахлыков. В конце прошлого года новое начальство объявило, что «Озеро Чусовское» будет принимать пациентов по ОМС по новым реабилитационным направлениям.
Клиника изначально создана для помощи пациентам с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями.
Ранее в Хакасии учителя массово уволились из-за зарплат. Директор школы в селе Фыркал Иван Щипцов рассказывает, что мае уволились учителя математики, истории, обществознания и начальных классов. Это случилось после того, когда вместо обещанного повышения зарплаты на 20%, учительский доход урезали на 10%.
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По словам медиков, новое руководство «планомерно разваливает центр». В список претензий к начальству вошли низкие зарплаты, непрозрачность их начисления (разница в 1,5–2 раза у сотрудников с похожей нагрузкой и образованием), увеличившаяся нагрузка из-за увольнений сотрудников, отсутствие доплат за переработки, дефицит нового медицинского оборудования. Всё это сказывается на качестве медпомощи. Также, по словам медиков, год назад в «Озеро Чусовское» пришел новый замглавврача по экономическому развитию. Теперь сотрудники вынуждены терпеть унижения с переходом на личности.
Летом 2022 года на работу в «Озеро Чусовское» пришёл заместитель по экономическому развитию Антон Бахлыков. В конце прошлого года новое начальство объявило, что «Озеро Чусовское» будет принимать пациентов по ОМС по новым реабилитационным направлениям.
Клиника изначально создана для помощи пациентам с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями.
«Они взяли квоты на реабилитацию пациентов с рассеянным склерозом и травмами, которых раньше в центре не было. Начались проблемы с подбором и закупкой аппаратуры, закупили не то, что нужно, в итоге медиков на повышенных тонах выставили виноватыми. Еще и тарифы лечения пациентов, по которым платит Фонд медицинского страхования, оказались невыгодными для центра»,-рассказал один из сотрудников.Врачи и медсёстры жалуются, что зарплаты в реабилитационном центре ниже среднерыночных и начисляются непрозрачно: заведующий может получать меньше, чем простой врач.
«Нескольким врачам выборочно подняли зарплату до 80 тысяч, а остальным ничего не меняли. Сотрудники всё это знают, естественно, это возмущает. Средняя зарплата медсестер вообще 25 тысяч. Ситуация плачевная»,-говорят медики.E1.RU пишет, что за последние годы из реабилитационного центра уволились 17 докторов. Также медики жалуются на неуважительное отношение к коллективу со стороны заместителя главного врача Антона Бахлыкова. При этом в Минздраве никакой некорректности не нашли.
Ранее в Хакасии учителя массово уволились из-за зарплат. Директор школы в селе Фыркал Иван Щипцов рассказывает, что мае уволились учителя математики, истории, обществознания и начальных классов. Это случилось после того, когда вместо обещанного повышения зарплаты на 20%, учительский доход урезали на 10%.
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Мария Фирсова