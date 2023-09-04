В реабилитационном центре Екатеринбурга «Озеро Чусовское» случился бунт врачей и медсестер

Житель Южно-Сахалинска будет представлен перед судом по обвинению в создании майнинговой фермы и незаконном подключении к сетям, что привело к ущербу электроснабжающей компании в размере 22 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сахалинской области.