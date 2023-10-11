В Реутове открыли восьмой в Подмосковье детский технопарк «Изобретариум»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Реутове открыли третий филиал детского технопарка «Изобретариум», где могут заниматься около 800 детей. Об этом сообщили в пресс-служба Мособлдумы.
«Мы видим, какой популярностью и интересом пользуется площадка среди молодого поколения. 1,5 тыс. ребят посещают первый и второй «Изобретариумы». Третий мощностью побольше. Я уверен, что он будет показывать такой же высокий результат», – сказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, который принял участие в открытии центра.На ремонт здания и закупку оборудования в «Изобретариум» из федерального, регионального и муниципального бюджетов выделено около 100 млн рублей. Сейчас ведётся запись на занятия, а полноценно центр заработает со следующей недели.
«Изобретариум» в Реутове – один из восьми подмосковных детских технопарков. С учётом нового здания там буду заниматься свыше 2 тыс детей более чем по 40 программам.
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Лора Луганская