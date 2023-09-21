В Реутове продолжается благоустройство на проспекте Мира

Фото: пресс-служба Станислава Каторова
Первый заместитель главы администрации подмосковного Реутова Николай Ковалёв вместе с представителями АО «ВПК «НПО машиностроения» проверил ход благоустройства на проспекте Мира, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.
«Первый заместитель главы администрации Реутова Николай Ковалёв встретился с представителями АО «ВПК «НПО машиностроения». Во время встречи две стороны проверили ход благоустройства проспекта Мира, которое является совместным проектом администрации и градообразующего предприятия», – говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что благоустройство проспекта Мира началось в середине июля текущего года. Изменения произойдут на чётной стороне проспекта Мира от дома №2 до улицы Советской. Там заменят опоры освещения, заасфальтируют пешеходную дорожку.
«Следует отметить, что освещение будет двухконсольным. Одна консоль осветит дорожное полотно. Вторая, чуть пониже, будет направлена на пешеходную дорожку. Поменяем также асфальтобетонное покрытие на тротуаре. Сейчас ожидаем прибытие заказанных опор для освещения», – приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора компании «Альппрофит» Игоря Денисова.В рамках благоустройства запланировано также озеленение территории. Будет уложен газон и высажены кустарники. Завершить работы планируется к 15 октября, добавили в пресс-службе.
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