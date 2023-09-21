В Реутове продолжается благоустройство на проспекте Мира

Более половины россиян (52%) считают, что требовать плату за просмотр фильмов в сети и скачивание музыки и книг неправильно. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ. Также 63% опрошенных считают, что для борьбы с распространением пиратских копий фильмов и сериалов необходимо обеспечить доступные цены для просмотра. Управляющий партнёр коллегии медиа-юристов Фёдор Кравченко рассказал «Радио 1» об ответственности за «пиратство».