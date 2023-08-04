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В Реутове торжественно открыли обновлённую Аллею Славы

04 августа 2023, 22:46

Фото: Минблаго МО

На улице Победы в Реутове после проведенного благоустройства торжественно открыли Аллею Славы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«На памятном месте появилось больше пространства для проведения общественных мероприятий. Территория стала более современной и функциональной, появились места для отдыха и прогулок с детьми. Надеемся, что сквер станет востребованным местом как для патриотических акций, так и для досуга», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
В церемонии открытия также участвовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Реутова Станислав Каторов.


Сквер используется как мемориальное место с 1965 года, когда там установили памятную доску с именами рабочих Реутовской фабрики, участвовавших в Великой Отечественной войне. Позже доску заменили мемориалом с Вечным огнём.

Благодаря работам по благоустройству пространство сквера изменилось. Там организовали новые транзитные пути. Военные артефакты сгруппировали вдоль аллеи, а со стороны жилых домов возвели входную зону с информационным стендом, повествующем об истории сквера.

Имена погибших перенесли на вертикальные стелы из нержавеющей стали и разместили с двух сторон от часовни. Обновлён постамент Вечного огня.

Кроме того, в сквере обустроили зону отдыха и детскую зону с игровыми элементами. На территории оборудовали новые системы освещения и видеонаблюдения.

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Подмосковные юнкоры вошли в число победителей на Всероссийском медиафоруме
04 августа 2023, 22:15

Фото: МИСК МО

Более 130 юных корреспондентов из 28 регионов страны приняли участие во Всероссийском медиафоруме «Юнкор», который завершился в Москве на территории Центрального спортивного клуба армии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
В медиафоруме участие делегация Подмосковья – 10 юнармейцев из Мытищ и Сергиева Посада. Мытищинская команда «МЕДИА-Ю», за которую выступали Александр Карсунцев, Владимир Свитов и Екатерина Королёва, первенствовала в номинации «Мой день на форуме «Юнкор».
«В регионе активно развивается движение юнкоров. Ребята создают медиаконтент о молодёжи и для молодёжи. Мы открыли для подмосковных юнармейцев Медиашколу «Юнкор», где они под руководством профессионалов обучаются основам журналистского мастерства, оттачивают навыки съёмки, монтажа, написания текстов, работы в кадре и многое другое», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Медиашкола организована министерством для активистов юнармейских отрядов из Ступина, Солнечногорска, Воскресенска, Люберец и Мытищ. Всего там занимаются порядка 70 школьников. Обучение рассчитано на восемь недель. Занятия проходят в оффлайн- и онлайн-формате. Спикерами образовательных лекций выступают подмосковные журналисты.
 
Для участников была подготовлена насыщенная образовательная программа, в рамках которой юнкоры познакомились, в том числе с работой современного военного корреспондента. Для юных корреспондентов провели экскурсии на киностудии «Союзмультфильм» и «Мосфильм». 

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#екатерина швелидзе
#молодёжь
#юнармия
#журналистика
#подмосковье
#московская область
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Служебная собака из Мособлпожспаса стала призёром чемпионата в Нижнем Тагиле
Служебная собака из Мособлпожспаса стала призёром чемпионата в Нижнем Тагиле
04 августа 2023, 21:20

Фото: Мособлпожспас

Служебный пёс из Мособлпожспаса по кличке Вендиго Гитраш стал призёром чемпионата Российской кинологической федерации «Большой русский ринг», который состоялся в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Многократный победитель соревнований различного уровня, минно-розыскной пес Вендиго Гитраш участвовал в состязаниях по усложнённой защитной службе. Четвероногий напарник спасателя-кинолога Натальи Бобковой занял второе место.
 
Показав силу, ловкость и твёрдость характера, пёс успешно преодолел все этапы состязаний. Четвероногий спортсмен защитил свою напарницу сначала от одного, затем от двух, а в финале – от трёх нападавших, которые провоцировали его криками и угрожающими движениями. 
 
Кроме того, Вендиго выдержал проверку послушания. По команде спасателя-кинолога он сразу прекращал борьбу и возвращался на исходную позицию. 

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#мособлпожспас
#собака
#животные
#чемпионат
#кинолог
#подмосковье
#московская область
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Российский космонавт Гребёнкин полетит вместе с экипажем NASA на МКС
04 августа 2023, 21:06

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

NASA назвало членов экипажа восьмой регулярной миссии пилотируемого корабля Crew Dragon.
На корабле компании SpaceX на МКС отправятся командир экипажа Мэттью Доминик, пилот Майкл Барратт, специалист миссии Дженетт Эппс (NASA) и специалист миссии Александр Гребёнкин («Роскосмос»).

В июле 2022 года «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрёстных перелётах трёх российских космонавтов на корабле Crew Dragon и трёх американских космонавтов на корабле «Союз МС».

1 марта текущего года компании приняли решение расширить соглашение и дополнительно запустить Александра Гребёнкина для совместной работы с американскими астронавтами. Полёт состоится в начале 2024 года.

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#космонавт
#роскосмос
#мкс
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Работы по обновлению пруда в деревне Рыльково близятся к завершению
04 августа 2023, 20:35

Фото: Telegram-канал администрации Можайского г. о.

На пруду в деревне Рыльково завершается очистка акватории. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Можайского городского округа.
Специалисты с помощью плавающего экскаватора поднимают со дна бытовой мусор, убирают мелколесье, кустарники, камыши и валежник. Работы проводятся по губернаторской программе «100 прудов и озёр».
 
Отмечается, что благодаря этой программе за два года в Можайске были очищены пруды на улице Говорова, а также в Уваровке на улице Дрейман. Водоёмы для очистки выбирали жители путём голосования на региональном портале «Добродел».
 
Все работы проводятся под контролем и жителей деревни Рыльково.

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#городской округ можайск
#пруд
#подмосковье
#губернатор
#андрей воробьёв
#московская область
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Ватикан больше тысячи лет ошибочно называл Марию Магдалину блудницей
04 августа 2023, 20:34

Фото: РИА Новости/Алексей Бушкин

Сегодня, 4 августа, православные отмечают День памяти Марии Магдалины. Ученые-библеисты привели доказательства того, что Ватикан более тысячи лет ошибочно считал равноапостольную святую падшей женщиной, которая затем раскаялась.
В главном и наиболее достоверном источнике о жизни Иисуса Христа и его последователей — святом Евангелии — Мария Магдалина упоминается всего шесть раз. И ни там, ни в более поздних церковных преданиях нет никаких упоминаний о том, что она была проституткой. Однако творцы Старого Света называли ее «святой блудницей».

Все дело в ошибке одного из понтификов. В 591-м году римский папа Григорий Великий составил для паствы послание, в котором проанализировал один из эпизодов. Незадолго до распятия к Иисусу, возлежавшем в доме фарисея, пришла грешница. Она омыла его ноги слезами, вытерла волосами и смазала миром. Христос отпустил ей грехи. Звали женщину Марией из Вифании. Папа Григорий невольно отождествил ее с Марией Магдалиной. Современные ученые-библеисты также считают, что в этом случае произошло как бы наложение одного образа на другой.

Мария Магдалина внесла огромный вклад в распространение христианского вероучения. За это в Церкви ее удостоили титула равноапостольной.

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#дело
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Парламентское собрание будет искать детей, которых увозили из ДНР в неизвестном направлении
04 августа 2023, 20:15

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

Парламентская комиссия по расследованию преступлений Киева против детей разберётся, где находятся сироты, которых увозили из ДНР. Об этом в своём Telegram-канале сообщила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
Она отметила, что детей-сирот вывозили на Западную Украину, а затем в Европу, об их дальнейшем местонахождении ничего неизвестно. Сейчас комиссия ставит перед собой цель – найти этих детей, помочь их родственникам, а также обеспечить реабилитацию детям, пострадавшим от обстрелов.

Также она добавила, что комиссия вместе с советником главы ДНР по правам ребёнка Элеонорой Федоренко посетила обстрелянный ВСУ дом в Мариуполе. Там пропали без вести несколько семей, тел которых не нашли после разбора завалов. Родственники надеются, что они ещё живы.

Кузнецова заключила, что цель этой комиссии – это защита истины, и многие представители других государств поддерживают их в этом.

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#комиссия
#днр
#дети-сироты
#россия
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Путин подписал закон о переводах без комиссии между своими счетами
04 августа 2023, 19:38

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Путин подписал закон, разрешающий переводить до 30 млн рублей без комиссии между своими счетами. Документ опубликован на портале правовой информации.
Уточняется, что новый закон будет действовать при переводах по номеру телефона через Систему быстрых платежей или по номеру счёта. Если клиент собирается переводить деньги по номеру карты или в отделении банка, с него по-прежнему будет взиматься комиссия.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что нововведение привлечёт большее количество людей к онлайн-переводам. А в Банке России уточнили, что это более удобная процедура, поскольку переводы через банк слишком затратны по времени, а при переводах по номеру карты не всегда можно увидеть её владельца.

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#банк
#деньги
#комиссия
#счёт
#владимир путин
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Физик Семенова рассказала об опасности оставления зарядного устройства в розетке
04 августа 2023, 19:34

Фото: istockphoto/isayildiz

Люди часто ленятся вынимать зарядное устройство для мобильного телефона из розетки. Физик Мария Семенова рассказала, к каким неприятным и опасным последствиям это может привести.
В беседе с изданием Sport24 специалист отметила, что прежде всего необходимо подумать о правилах пожарной безопасности. Любые приборы без предохранителя, которые в данный момент не используются, должны быть отсоединены от электрической сети. Оставлять зарядное устройство в розетке опасно. Человек не может знать все проводки в квартире, где может произойти короткое замыкание, которое может ударить током или привести у возгоранию.

Кроме того, зарядное устройство, оставленное в розетке, портится. Оно будет все хуже и дольше заряжать телефон и в конце концов придется покупать новое. К тому же, продолжает идти электрический процесс и счетчик будет крутиться независимо от того, подключен телефон к зарядке или нет. Конечно, не в таких объемах, как во время процесса заряжания, но электроэнергия все равно будет расходоваться. Причем абсолютно впустую.

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#телефон
#человек
#электроэнергия
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Украинские дипломаты не хотят возвращаться в страну
«Зеркало недели»: На Украину не вернулись до 60 процентов дипломатов
04 августа 2023, 19:18

Фото: iStock/JARAMA

Украинские дипломаты массово отказываются возвращаться в страну из зарубежных командировок, сообщает «Зеркало недели».
«С начала 2022 года из посольств Украины за рубежом не вернулись от 40 до 60% сотрудников дипломатических ведомств, однако на практике эти цифры могут быть еще большими», - прокомментировали ситуацию в издании.  

К примеру, из США в прошлом году должны были вернуться 20 сотрудников, однако, вернулся только один.  

По мнению журналистов, эта ситуация как нельзя лучше демонстрирует несостоятельность властей Украины.   

Ранее в Bloomberg заявили, что Украина нуждается в том, чтобы покинувшие ее женщины, вернулись назад. При этом, в Bloomberg пообщались с некоторыми женщинами, покинувшими страну, и выяснили, что домой они совсем не торопятся. Большинство из них заявляют, что совершенно комфортно чувствуют себя в европейских странах.

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#дипломат
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