В Реутове торжественно открыли обновлённую Аллею Славы

Фото: Минблаго МО
На улице Победы в Реутове после проведенного благоустройства торжественно открыли Аллею Славы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«На памятном месте появилось больше пространства для проведения общественных мероприятий. Территория стала более современной и функциональной, появились места для отдыха и прогулок с детьми. Надеемся, что сквер станет востребованным местом как для патриотических акций, так и для досуга», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.В церемонии открытия также участвовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Реутова Станислав Каторов.
Благодаря работам по благоустройству пространство сквера изменилось. Там организовали новые транзитные пути. Военные артефакты сгруппировали вдоль аллеи, а со стороны жилых домов возвели входную зону с информационным стендом, повествующем об истории сквера.
Имена погибших перенесли на вертикальные стелы из нержавеющей стали и разместили с двух сторон от часовни. Обновлён постамент Вечного огня.
Кроме того, в сквере обустроили зону отдыха и детскую зону с игровыми элементами. На территории оборудовали новые системы освещения и видеонаблюдения.
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