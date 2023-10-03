В Реутове утвердили новый стандарт лавочек

Фото: пресс-служба администрации городского округа Реутов
В подмосковном Реутове внедрили новый стандарт деревянных скамеек цвета белого дуба, такие уже были установлены в обновленном парке за ДК «Мир» в рамках второго этапа благоустройства, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.
«В рамках второго этапа обновления парка за ДК «Мир» мы установили новые скамейки, а в этом году мы обновили их цвет и получили множество положительных отзывов от жителей. Приняли решение внедрить стандарт внешнего вида скамеек на территории Реутова. Для всех управляющих и обслуживающих организаций теперь утвержден единый стиль того, как должна выглядеть лавочка – сломанную или поврежденную скамейку будут менять на новую светлую в стиле «хай-тек». Функциональность, комфорт, практичность – то, чего мы придерживаемся при благоустройстве городских территорий», — приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.
Он отметил, что согласно новому стандарту управляющие и обслуживающие компании будут устанавливать деревянные лавочки цвета беленного дуба. Обрабатываться скамейки будут сверхпрочной лазурью на гибридной основе.
В пресс-службе напомнили, что помимо обновленных скамеек в парке за ДК «Мир» после завершения третьего этапа благоустройства жители Реутова могут полюбоваться «сухим» фонтаном или отдохнуть под перголой.
Читайте также:
Молодогвардеец Реутова Тихон Солдатов: «Герои совершают поступки, достойные уважения».
Систему безналичной оплаты питания проверил глава Реутова в гимназии.
Строительство ЖК «Юбилейный» в Реутове завершат к Новому году.
Алиса Сергиенко