В Реутове в будущем году появится Облепиховый парк

Фото: РИА Новости / Илья Наймушин
Сейчас ищут подрядчика, который выполнит благоустройство
В Реутов разобьют Облепиховый парк. В городском округе объявлен конкурс на его благоустройство, сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.
Завершить работы планируется в 2024 году.
Подрядчику предстоит проложить дорожно-тропиночную сеть, выполнить озеленение, установить малые архитектурные формы, системы видеонаблюдения и освещения, организовать площадки различного назначения. Работы финансируются за счёт средств бюджета муниципалитета.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что около 169 тыс жителей Подмосковья приняли участие в опросе об улучшениях в регионе.
«В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на благоустройство Облепихового парка в Реутове. Проектируемая территория расположена на улице Реутовских Ополченцев», – рассказала Волкова.
Подрядчику предстоит проложить дорожно-тропиночную сеть, выполнить озеленение, установить малые архитектурные формы, системы видеонаблюдения и освещения, организовать площадки различного назначения. Работы финансируются за счёт средств бюджета муниципалитета.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что около 169 тыс жителей Подмосковья приняли участие в опросе об улучшениях в регионе.
Лора Луганская