В Реутове запустили веломаршрут от метро «Новокосино» до будущей станции МЦД-4

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Для жителей и гостей Реутова открыли велодорожку от метро «Новокосино» до станции «Реутов» будущей четвёртой ветки Московских центральных диаметров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
МЦД-4 планируют запустить в наукограде в начале сентября. Маршрут велодорожки протяжённостью около 1 км проходит по нечётной стороне домов на улице Южной.
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Лора Луганская