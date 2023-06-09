В РФ хотят изменить критерии выдачи земельных участков многодетным семьям

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Парламентарий пояснила, что согласно российскому законодательству многодетным семьям выделяется земля, находящаяся в государственной или муниципальной собственности. При этом, такая земля, должна быть с наличием или строительством инфраструктуры, доступным транспортом и т.д. Но на деле нередки случаи, когда семьи получают бесплатный участок на непригодных для жизни территориях, например, на болотах.
«Прошу дать поручение рассмотреть целесообразность внесения такого изменения в Земельный кодекс и наделения правительства РФ полномочием по определению обязательных минимальных требований к предоставляемым гражданам, имеющим трёх и более детей, земельных участков», — приводит RT текст обращения парламентария на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Ранее Яна Лантратова заявляла о необходимости возвращения черчения в школы, поскольку этот предмет развивает творческий потенциал человека и является основой таких творческих направлений, как, дизайн, архитектура и др.