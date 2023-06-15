В РФ хотят обязать блогеров получать аккредитацию для лекционной деятельности

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Такая мера, по мнению парламентария, способствует сокращению рисков попасть на курс к непрофессионалам.
«Прошу рассмотреть идею об опосредованном запрете не лицензируемой госорганами лекционной деятельности через процедуру обязательной аккредитации лекторов в любом научном центре, вузе или НИИ нашей страны: преподавание (лекционная деятельность) без государственной лицензии должно стать незаконным», — приводит RT текст обращения Милонова на имя министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.
Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил увеличить скидку на услуги ЖКХ для ветеранов боевых действий, которые участвовали в двух и более вооружённых конфликтах, с 50%, которые в настоящее время уже есть в действующем законодательстве, до 75%.