В РФ хотят создать фонд поддержки многодетных семей

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С предложением выступила Ирина Волынец
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец вы ступила с инициативой создать в России федеральный фонд поддержки многодетных семей для более эффективной реализации мер социальной помощи гражданам.
Она отметила, что основными задачами такого фонда станут разработка госпрограмм по решению проблем многодетных семей, организация их отдыха, поддержка мероприятий, направленных на пропаганду многодетных семей и т.д.
Ранее Ирина Волынец предложила установить звание «Отец-герой» для мужчин, воспитавшим десять и более детей, по аналогии со звание «Мать-героиня» для того, чтобы по достоинству отметить роль таких мужчин на самом высоком уровне.
Она отметила, что основными задачами такого фонда станут разработка госпрограмм по решению проблем многодетных семей, организация их отдыха, поддержка мероприятий, направленных на пропаганду многодетных семей и т.д.
«Создание фонда станет важным шагом в повышении престижа многодетных семей с детьми, уверенности в господдержке этой категории семей и, как следствие, принятии положительного решения граждан РФ о наступлении и сохранении беременности и улучшении демографической ситуации в стране», — приводит RT текст обращения Волынец на имя первого зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой.
Ранее Ирина Волынец предложила установить звание «Отец-герой» для мужчин, воспитавшим десять и более детей, по аналогии со звание «Мать-героиня» для того, чтобы по достоинству отметить роль таких мужчин на самом высоком уровне.
Мелисса Тимофеева