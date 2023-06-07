В РФ хотят унифицировать правила отсрочки платежа за обучение в вузе

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Он пояснил, что в настоящее время каждое учебное заведение устанавливает свои правила отсрочки платы за обучение, однако для студентов, по различным причинам потерявшим возможность оплачивать образование, такая система может очень осложнять жизнь.
«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности установления для высших учебных заведений единых правил предоставления отсрочки платежа за обучение сроком до шести месяцев независимо от формы обучения при подаче заявления студентом не позднее чем за десять дней до конечной даты приёма платежа», — приводит RT текст обращения Власова на имя главы Министерства науки и высшего образования Валерия Фалькова.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предлагал ввести 50%-ную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг студентам, вынужденным снимать жильё, поскольку в случае нехватки жилищного фонда в учебных заведениях студентам и их родителям приходится тратить значительные средства на аренду жилья.