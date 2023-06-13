В РФ хотят увеличить скидку на ЖКХ для ветеранов боевых действий

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С предложением выступил депутат ГД Фёдоров
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил увеличить скидку на услуги ЖКХ для ветеранов боевых действий, которые участвовали в двух и более вооружённых конфликтах, с 50%, которые в настоящее время уже есть в действующем законодательстве, до 75%.
Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил освободить на год владельцев унаследованных автомобилей от уплаты транспортного налога. Такую инициативу депутат обосновал тем, что не все граждане, которые по наследству получают автомобиль, имеют водительские права и могу сразу сесть за руль. Нововведение, по его задумке, должно коснуться именно этой категории населения.
«Прошу оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части повышения размера скидки на оплату услуг ЖКХ с 50 до 75% для ветеранов боевых действий, принимавших участие в двух и более вооружённых конфликтах», — приводит RT текст обращения парламентария на имя главы Минтруда Антона Котякова.
Мелисса Тимофеева