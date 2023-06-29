В РФ хотят ввести льготные ж/д билеты для студентов из южных регионов

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С предложением выступил депутат Фёдоров
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой сделать льготными железнодорожные билеты для студентов из южных регионов для того, чтобы обеспечить безопасность и комфорт граждан в связи с ограничением работы аэропортов на юге России в связи с проведением специальной военной операции.
Кроме того, депутат Госдумы Евгений Фёдоров предлагал увеличить скидку на услуги ЖКХ для ветеранов боевых действий, которые участвовали в двух и более вооружённых конфликтах, с 50%, которые в настоящее время уже есть в действующем законодательстве, до 75%.
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«Прошу оценить целесообразность введения на время ограничения полётов льготного режима приобретения железнодорожных билетов для студентов с юга России, обучающихся в Центральном и иных федеральных округах, например, со скидкой 50%, — на поезда, следующие в родной регион студента либо из данного региона к месту обучения», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы Минтранса Виталия Савельева.
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Мелисса Тимофеева