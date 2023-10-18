В РФ изменится модель перехода из 9-го в 10-й класс

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Ранее стало известно, сколько учителей не хватает в российских школах. В российских школах в данный момент не хватает около 11 тысяч учителей. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме.Она сказала, что властям о проблеме известно. Правительство принимает меры для того, чтобы покрыть дефицит, в том числе с помощью проекта «Земский учитель».
«Вы знаете этот проект, 5 тысяч человек уже привлечены в профессию», — рассказала Голикова.Читайте также:
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