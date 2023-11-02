В РФ предлагают ввести «отцовский» капитал для многодетных семей

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В России предлагается ввести «отцовский» капитал за рождение или усыновление третьего ребенка или последующих детей.
«Известия», ссылаясь на доклад комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ, пишут, что сложившаяся в РФ демографическая ситуация требует чрезвычайных мер.
Если ситуацию оставить без изменений, то ещё до 2030 года Россия потеряет более 6 млн человек от естественной убыли. «Заменить» их миграционным потоком не получится.
Так в Общественной палате РФ пришли к выводу, что необходимо стимулировать российские семьи к рождению второго, третьего и следующих детей. В этом случае можно применить «отцовский» или «многодетный» капитал.
Это предложение в ближайшем времени направят на рассмотрение в правительство РФ.
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Если ситуацию оставить без изменений, то ещё до 2030 года Россия потеряет более 6 млн человек от естественной убыли. «Заменить» их миграционным потоком не получится.
«Мы предлагаем «многодетный» или «отцовский» капитал, который будет предоставляться один раз. Не увеличивать материнский капитал по рождению третьего ребенка, а сделать отдельную выплату», –заявил председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей ОП РФ Сергей Рыбальченко.Размер выплаты может составить миллион рублей.
Это предложение в ближайшем времени направят на рассмотрение в правительство РФ.
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Мария Фирсова